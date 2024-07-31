Племянник раскрыл тайну своего дяди Дональда Трампа — назвал его расистом и сумасшедшим

Злой и агрессивный Дональд Трамп на трибуне. Фото: Reuters

Фред Трамп III, племянник Дональда Трампа, рассказал, почему будет голосовать за Камалу Харрис и раскрыл журналистам скандальные тайны своего дяди. Оказалось, что тот не раз допускал расистские высказывания, а когда был президентом, то считал больных людей обузой для страны и желал им смерти.

Об этом Фред Трамп III заявил в интервью каналу ABC News во вторник, 30 июля.

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Именно так охарактеризовал своего дядю Фред Трамп III потому, что тот всегда видел свой путь в том, что быть сложным, жестким и жестоким.

"Мой дядя часто использовал в семье расистские высказывания, но я не думаю, что он откровенный расист. Ему все равно людей с каким цветом кожи использовать для собственных нужд, а затем выбросить как мусор", — заявил Фред Трамп III.

Фред Трамп III на интервью. Фото: скриншот

Люди с недостатками здоровья — это расходы для Трампа

А еще в должности президента Дональда Трампа пришлось заниматься людьми с ограниченными возможностями. На одной из встреч с подобными гражданами присутствовал и сам племянник.

"Во время встречи дядя был очень любезным, а после прямо сказал мне, что люди с недостатками здоровья являются расходами. Они просто должны умереть", — рассказал Фред Трамп.

Фред Трамп III в Овальном кабинете с дядей Дональдом. Фото: скриншот

Кроме того, Дональд Трамп отказался финансировать медицинский фонд, созданный семьей для сына Фреда Уильяма.

"Я позвонил ему и сказал: "Дональд, деньги в фонде заканчиваются". И без колебаний он сказал: "Все равно твой сын не узнает тебя", — рассказал Фред Трамп.

Фред Трамп III выпускает сейчас свою книгу, в которой раскроет и другие неприятные стороны дяди. Говорит, что будет голосовать за Камалу Харрис, но в случае избрания дяди Дональда придет на инаугурацию, если его пригласят.

Ранее мы писали, что кандидат в президенты США Дональд Трамп рассказал о телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским. Также он пообещал содействовать окончанию войны в Украине.

Известно, что Трамп популярен скандальными заявлениями по окончании войны в Украине: он уверяет, что прекратит конфликт за один день.