Племянник раскрыл тайну своего дяди Дональда Трампа — назвал его расистом и сумасшедшим

Расист и желает больным смерти — племянник Трампа раскрыл неприятные секреты своего дяди
Фред Трамп III, племянник Дональда Трампа, рассказал, почему будет голосовать за Камалу Харрис и раскрыл журналистам скандальные тайны своего дяди. Оказалось, что тот не раз допускал расистские высказывания, а когда был президентом, то считал больных людей обузой для страны и желал им смерти.
Об этом Фред Трамп III заявил в интервью каналу ABC News во вторник, 30 июля.
Почему Дональд Трамп "ядерно сумасшедший"
Именно так охарактеризовал своего дядю Фред Трамп III потому, что тот всегда видел свой путь в том, что быть сложным, жестким и жестоким.
"Мой дядя часто использовал в семье расистские высказывания, но я не думаю, что он откровенный расист. Ему все равно людей с каким цветом кожи использовать для собственных нужд, а затем выбросить как мусор", — заявил Фред Трамп III.
Люди с недостатками здоровья — это расходы для Трампа
А еще в должности президента Дональда Трампа пришлось заниматься людьми с ограниченными возможностями. На одной из встреч с подобными гражданами присутствовал и сам племянник.
"Во время встречи дядя был очень любезным, а после прямо сказал мне, что люди с недостатками здоровья являются расходами. Они просто должны умереть", — рассказал Фред Трамп.
Кроме того, Дональд Трамп отказался финансировать медицинский фонд, созданный семьей для сына Фреда Уильяма.
"Я позвонил ему и сказал: "Дональд, деньги в фонде заканчиваются". И без колебаний он сказал: "Все равно твой сын не узнает тебя", — рассказал Фред Трамп.
Фред Трамп III выпускает сейчас свою книгу, в которой раскроет и другие неприятные стороны дяди. Говорит, что будет голосовать за Камалу Харрис, но в случае избрания дяди Дональда придет на инаугурацию, если его пригласят.
Ранее мы писали, что кандидат в президенты США Дональд Трамп рассказал о телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским. Также он пообещал содействовать окончанию войны в Украине.
Известно, что Трамп популярен скандальными заявлениями по окончании войны в Украине: он уверяет, что прекратит конфликт за один день.
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