Злий та агресивний Дональд Трамп на трибуні. Фото: Reuters

Фред Трамп III, племінник Дональда Трампа, розповів, чому буде голосувати за Камалу Гарріс та розкрив журналістам скандальні таємниці свого дядька. Виявилось, що той не раз допускав расистські висловлювання, а коли був президентом, то вважав хворих людей тягарем для країни та бажав їм смерті.

Про це Фред Трамп III заявив в інтерв'ю каналу ABC News у вівторок, 30 липня.

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Саме так охарактеризував свого дядька Фред Трамп III через те, що той завжди бачив свій шлях в тому, що бути складним, жорстким і жорстоким.

"Мій дядько часто використовував у родині расистські висловлювання, але я не думаю, що він відвертий расист. Йому все одно, людей з яким кольором шкіри використовувати для власних потреб, а потім викинути як сміття", — заявив Фред Трамп III.

Фред Трамп III на інтерв'ю. Фото: скриншот

Люди з вадами здоров'я — це витрати для Трампа

А ще на посаді президента Дональду Трампу довелось опікуватись людьми з обмеженими можливостями. На одній із зустрічей з такими громадянами був присутній і сам племінник.

"Під час зустрічі дядько був дуже люб'язним, а після прямо сказав мені, що люди із вадами здоров'я є витратами. Вони просто мають померти", — розповів Фред Трамп.

Фред Трамп III в Овальному кабінеті з дядьком Дональдом. Фото: скриншот

Крім того, Дональд Трамп відмовився фінансувати медичний фонд, створений родиною для сина Фреда — Вільяма.

"Я подзвонив йому і сказав: "Дональд, гроші у фонді закінчуються". І без вагань він сказав: "Все одно твій син не впізнає тебе", — розповів Фред Трамп.

Фред Трамп III випускає зараз свою книгу, в якій розкриє й інші неприємні сторони дядька. Каже, що буде голосувати за Камалу Гарріс, але у разі обрання дядька Дональда прийде на інавгурацію, якщо його запросять.

Раніше ми писали, що кандидат у президенти США Дональд Трамп розповів про телефонну розмову з українським лідером Володимиром Зеленським. Також він пообіцяв сприяти закінченню війни в Україні.

Відомо, що Трамп популярний скандальними заявами щодо закінчення війни в Україні: то він запевняє, що припинить конфлікт за один день.