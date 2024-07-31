Расист та бажає хворим смерті — племінник Трампа розкрив неприємні секрети свого дядька
Фред Трамп III, племінник Дональда Трампа, розповів, чому буде голосувати за Камалу Гарріс та розкрив журналістам скандальні таємниці свого дядька. Виявилось, що той не раз допускав расистські висловлювання, а коли був президентом, то вважав хворих людей тягарем для країни та бажав їм смерті.
Про це Фред Трамп III заявив в інтерв'ю каналу ABC News у вівторок, 30 липня.
Чому Дональд Трамп "ядерно божевільний"
Саме так охарактеризував свого дядька Фред Трамп III через те, що той завжди бачив свій шлях в тому, що бути складним, жорстким і жорстоким.
"Мій дядько часто використовував у родині расистські висловлювання, але я не думаю, що він відвертий расист. Йому все одно, людей з яким кольором шкіри використовувати для власних потреб, а потім викинути як сміття", — заявив Фред Трамп III.
Люди з вадами здоров'я — це витрати для Трампа
А ще на посаді президента Дональду Трампу довелось опікуватись людьми з обмеженими можливостями. На одній із зустрічей з такими громадянами був присутній і сам племінник.
"Під час зустрічі дядько був дуже люб'язним, а після прямо сказав мені, що люди із вадами здоров'я є витратами. Вони просто мають померти", — розповів Фред Трамп.
Крім того, Дональд Трамп відмовився фінансувати медичний фонд, створений родиною для сина Фреда — Вільяма.
"Я подзвонив йому і сказав: "Дональд, гроші у фонді закінчуються". І без вагань він сказав: "Все одно твій син не впізнає тебе", — розповів Фред Трамп.
Фред Трамп III випускає зараз свою книгу, в якій розкриє й інші неприємні сторони дядька. Каже, що буде голосувати за Камалу Гарріс, але у разі обрання дядька Дональда прийде на інавгурацію, якщо його запросять.
Раніше ми писали, що кандидат у президенти США Дональд Трамп розповів про телефонну розмову з українським лідером Володимиром Зеленським. Також він пообіцяв сприяти закінченню війни в Україні.
Відомо, що Трамп популярний скандальними заявами щодо закінчення війни в Україні: то він запевняє, що припинить конфлікт за один день.
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