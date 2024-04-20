Ракеты ATACMS и не только — что содержит принятый в США закон о помощи Украине

Загрузка военной помощи Украине. Фото иллюстративное: Reuters

Палата представителей Соединенных Штатов приняла законопроект о предоставлении дополнительной помощи Украине в ее борьбе против российских захватчиков. Теперь законопроект будет передан в Сенат для окончательного решения. После этого его положат на стол Джо Байдена, чтобы президент США оставил свою подпись.

Об этом стало известно с заседания Конгресса США, которое транслировало Новини.LIVE.

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Что включает принятый пакет помощи Украине

Пакет помощи Украине, за который проголосовала Палата представителей США, включает в себя следующие пункты.

объем пакета составляет $60,84 млрд;

$23,2 млрд направят на пополнение запасов вооружений США;

$11,3 млрд — на текущие военные операции США в регионе;

$13,8 млрд — на закупку систем вооружения, оборонной продукции и оборонных услуг;

$26 млн — по надзору за предоставленной помощью, усиление которой предусматривает законопроект.

Также предусмотрен ряд пунктов поддержки Украины. В частности, речь идет о разработке концепции стратегии многолетней поддержки Украины. Кроме того, Вооруженным силам Украины будут переданы баллистические ракеты большой дальности ATACMS, а также наше государство получит невоенную экономическую помощь в форме кредита, а не гранта.

По сути "концепция стратегии многолетней поддержки Украины" закрепляет главной целью США достичь победы Украины в войне с Россией.

Ради эффектного достижения этой цели Конгресс выдвигает требование к Государственному секретарю и главе Министерства обороны США выработать стратегию поддержки Украины в ее борьбе против российской агрессии не позднее, чем через 45 дней со дня вступления закона в силу.

Кроме того, документ предусматривает:

требование от партнеров и союзников выплаты справедливой доли по результатам сопоставления расходов;

обязательное соглашение о погашении экономической помощи со стороны Украины;

повышает финансовые лимиты на некоторые президентские полномочия по сокращению расходов.

Ранее стало известно, что Палата представителей Соединенных Штатов приняла законопроект о помощи Украине на сумму 61 млрд долларов. За проголосовали 310 конгрессменов, против 111.

Напоминаем, что как только помощь Украине одобрят в Палате представителей и Сенате, в Пентагоне готовятся оперативно отправить Киеву пакет вооружений. Среди прочего он будет включать возможности ПВО и артиллерии.