Ракети ATACMS і не тільки — що містить прийнятий у США закон про допомогу Україні

Завантаження військової допомоги Україні. Фото ілюстративне: Reuters

Палата представників Сполучених Штатів ухвалила законопроєкт про надання додаткової допомоги Україні у її боротьбі проти російських загарбників. Тепер законопроект передадуть до Сенату для остаточного рішення. Після цього його покладуть на стіл Джо Байдена, щоб президент США залишив свій підпис.

Про це стало відомо з засідання Конгресу США, яке транслювало Новини.LIVE

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Що включає прийнятий пакет допомоги Україні

Пакет допомоги Україні, за який проголосувала Палата представників США, включає наступні пункти.

обсяг пакету складає $60,84 млрд;

$23,2 млрд спрямують на поповнення запасів озброєнь США;

$11,3 млрд — на поточні військові операції США в регіоні;

$13,8 млрд — на закупівлю систем озброєння, оборонної продукції та оборонні послуги;

$26 млн — на нагляд за наданою допомогою, посилення якої передбачає законопроєкт.

Також передбачено ряд пунктів щодо пдтримки України. Зокрема йдеться про розробку концепції стратегії багаторічної підтримки України. Крім того, Збройним силам України буде передано балістичні ракети великої дальності ATACMS, а також наша держава отримає невійськову економічну допомогу у формі кредиту, а не гранту.

По суті, "концепція стратегії багаторічної підтримки України" закріплює головною метою США досягти перемоги України у війні з Росією.

Заради ефектного досягнення цієї мети Конгрес висуває вимогу до Державного секретаря та голови Міністерства оборони США виробити стратегію щодо підтримки України у її боротьбі проти російської агресії не пізніше, ніж через 45 днів з дня набрання чинності закону.

Крім того, документ передбачає:

вимога від партнерів та союзників виплати справедливої частки за результатами зіставлення витрат;

обов'язкова угода про погашення економічної допомоги з боку України;

підвищує фінансові ліміти на деякі президентські повноваження щодо скорочення витрат.

Раніше стало відомо, Палата представників Сполучених Штатів ухвалила законопроєкт про допомогу Україні на суму $61 млрд. За проголосували 310 конгресменів, проти 111.

Нагадуємо, що щойно допомогу Україні схвалять у Палаті представників та Сенаті, в Пентагоні готуються оперативно надіслати Києву пакет озброєнь. Серед усьогого іншого він включатиме спроможності ППО та артилерії.