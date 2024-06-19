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Рада приняла в первом чтении законопроект о военной полиции — каковы ее функции

19 июня 2024 13:02
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Улинец Юлия
редактор
Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о военной полиции
Заседание Верховной Рады. Фото: ВРУ
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Верховная рада приняла в первом чтении законопроект №6569-д о военной полиции. Решение поддержали 247 народных избранников.

Об этом сообщила народный депутат Ирина Геращенко в Telegram в среду, 19 июня.

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Военную полицию предлагается создать как военное формирование с правоохранительными функциями, которое будет задачей обеспечения правопорядка и военной дисциплины. Координировать деятельность военной полиции должен Кабмин через министра обороны.

В структуру военной полиции будут входить: центральный орган управления, территориальные органы управления, центры специального назначения, учебные центры и дисциплинарные батальоны.

Военная полиция будет комплектоваться за счет ВСУ, ее состав не может превышать 1,5% от численности Вооруженных сил.

Руководит этой полицией начальник, которого будет назначать и увольнять президент по представлению министра обороны, а во время военного положения — по представлению главнокомандующего ВСУ.

Задачами военной полиции, как говорится в законопроекте, будут:

— предупреждение, выявление и пресечение уголовных и административных правонарушений в Минобороны, ВСУ и Государственной специальной службе транспорта;

— производство по делам об административных правонарушениях, отнесенных законом к компетенции военной полиции;

— оперативно-розыскная деятельность;

— обеспечение правопорядка и военной дисциплины среди военнослужащих ВСУ и Государственной специальной службы транспорта, военнообязанных и резервистов во время прохождения ими собраний, в местах дислокации воинских частей, учреждений образования, военных объектах, в военных городках, а также на улицах и в общественных местах, на железнодорожных станциях (вокзалах), в морских (речных) портах, аэропортах;

— превентивная и профилактическая деятельность по предупреждению уголовных и других правонарушений;

— защита жизни, здоровья, прав и законных интересов военнослужащих, а также военнообязанных и резервистов во время прохождения ими собраний;

— защита государственного имущества от противоправных посягательств;

— исполнение административных взысканий и наказаний за совершение уголовного правонарушения в отношении военнослужащих;

— контроль за исполнением законодательства по безопасности дорожного движения водителями при использовании транспортных средств Минобороны, ВСУ, Государственной специальной службы транспорта и других военных формирований;

— обеспечение выполнения других, определенных законом, задач по национальной безопасности в военной сфере, в сфере обороны в мирное время и особый период.

Напомним, в Министерстве обороны заявили, что поддерживают создание военной полиции. В ведомстве пояснили, что эта структура будет иметь право розыска, задержания военнослужащих, фиксации преступлений и защиты их прав по стандарту НАТО AJP-3.21.

Также мы писали, что эти полицейские будут иметь право в неотложных случаях останавливать авто и проверять у водителей документы, а в случае необходимости проникать в жилье или другое домовладение.

Раньше мы рассказывали, будут ли бронировать от мобилизации полицейских. Народный депутат Федор Вениславский заявил, что такие специалисты должны иметь броню от военного призыва.

война в Украине
военное положение
законопроект
Верховная Рада
полиция
ВРУ
народные депутаты
военные

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