Верховна рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про військову поліцію

Засідання Верховної Ради. Фото: ВРУ

Верховна рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №6569-д про військову поліцію. Рішення підтримали 247 народних обранців.

Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко у Telegram в середу, 19 червня.

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Які повноваження будуть у військової поліції

Військову поліцію пропонується створити як військове формування з правоохоронними функціями, що матиме завданням забезпечення правопорядку і військової дисципліни. Координувати діяльність військової поліції має Кабмін через міністра оборони.

До структури військової поліції входитимуть: центральний орган управління, територіальні органи управління, центри спеціального призначення, навчальні центри та дисциплінарні батальйони.

Військова поліція комплектуватиметься за рахунок ЗСУ, її склад не може перевищувати 1,5% чисельності Збройних сил.

Керуватиме цією поліцією начальник, якого призначатиме і звільнятиме президент за поданням міністра оборони, а під час воєнного стану — за поданням головнокомандувача ЗСУ.

Завданнями військової поліції, як йдеться у законопроєкті, будуть:

— попередження, виявлення та припинення кримінальних та адміністративних правопорушень у Міноборони, ЗСУ та Державній спеціальній службі транспорту;

— провадження у справах про адміністративні правопорушення, віднесені законом до компетенції військової поліції;

— оперативно-розшукова діяльність;

— забезпечення правопорядку та військової дисципліни серед військовослужбовців ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту, військовозобов'язаних та резервістів під час проходження ними зборів, у місцях дислокації військових частин, установ освіти, військових об'єктах, у військових містечках, а також на вулицях та у громадських місцях, на залізничних станціях (вокзалах), у морських (річкових) портах, аеропортах;

— превентивна та профілактична діяльність щодо запобігання кримінальним та іншим правопорушенням;

— захист життя, здоров'я, прав та законних інтересів військовослужбовців, а також військовозобов'язаних та резервістів під час проходження ними зборів;

— захист державного майна від протиправних посягань;

— виконання адміністративних стягнень та покарань за скоєння кримінального правопорушення щодо військовослужбовців;

— контроль за виконанням законодавства з безпеки дорожнього руху водіями під час використання транспортних засобів Міноборони, ЗСУ, Державної спеціальної служби транспорту та інших військових формувань;

— забезпечення виконання інших, визначених законом, завдань з питань національної безпеки у військовій сфері, у сфері оборони у мирний час та особливий період.

Нагадаємо, в Міністерстві оборони заявили, що підтримують створення військової поліції. У відомстві пояснили, що ця структура матиме право розшуку, затримання військовослужбовців, фіксації злочинів та захисту їх прав за стандартом НАТО AJP-3.21.

Також ми писали, що ці поліцейські матимуть право в невідкладних випадках зупиняти авто та перевіряти у водіїв документи, а в разі необхідності проникати до житла чи іншого домоволодіння.

Раніше ми розповідали, чи бронюватимуть від мобілізації поліцейських. Народний депутат Федір Веніславський заявив, що такі фахівці повинні мати бронь від військового призову.