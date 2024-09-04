Виталий Коваль — Рада не проголосовала за увольнение главы Фонда госимущества

Глава Фонда госимущества Виталий Коваль. Фото: wikipedia

Верховная Рада Украины во время заседания 4 сентября не поддержала увольнение Виталия Коваля с должности главы Фонда государственного имущества Украины. Самого чиновника на голосовании не было.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

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Увольнение Виталия Коваля

"Рада провалила увольнение Виталия Коваля с должности Главы Фонда государственного имущества Украины. "За" проголосовали 225 нардепов", — сказал Железняк.

Скриншот сообщения Ярослава Железняка

По его словам, Ковалю не дали отчитаться о работе перед ВРУ. А народная депутатка от "Европейской справедливости" Ирина Геращенко сообщила, что Коваля не было в зале во время голосования.

Скриншот сообщения Ирины Геращенко

Напомним, 3 сентября председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил, что Виталий Коваль и еще несколько министров подали заявления об отставке.

По данным нардепа Железняка, глава Фонда госимущества может перейти на должность в Минагрополитики.

Что известно о Виталии Ковале

Виталий Коваль родился 28 июля 1981 года в городе Березно Ровенской области.

В сентябре 2019 года он занял должность руководителя Ровенской ОВА и пробыл там более четырех лет.

Уже в ноябре 2023 года парламент проголосовал за назначение Виталия Коваля главой Фонда госимущества Украины. В должности он заменил возглавившего Минобороны Рустема Умерова.