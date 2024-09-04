Віталій Коваль — Рада не проголосувала за звільнення голови Фонду держмайна

Голова Фонду держмайна Віталій Коваль. Фото: wikipedia

Верховна Рада України під час засідання 4 вересня не підтримала звільнення Віталія Коваля з посади голови Фонду державного майна України. Самого посадовця на голосуванні не було.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

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Звільнення Віталія Коваля

"Рада провалила звільнення Віталія Коваля з посади Голови Фонду державного майна України. "За" проголосували 225 нардепів", — сказав Железняк.

Скриншот допису Ярослава Железняка

За його словами, Ковалю не дали прозвітувати про роботу перед ВРУ. А народна депутатка від "Європейської справедливості" Ірина Геращенко повідомила, що Коваля не було в залі під час голосування.

Скриншот допису Ірини Геращенко

Нагадаємо, 3 вересня голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук повідомив, що Віталій Коваль та ще кілька міністрів подали заяви про відставку.

За даними нардепа Железняка, голова Фонду держмайна може перейти на посаду в Мінагрополітики.

Що відомо про Віталія Коваля

Віталій Коваль народився 28 липня 1981 року у місті Березне Рівненської області.

У вересні 2019 року він обійняв посаду очільника Рівненської ОВА та пробув там понад чотири роки.

Вже у листопаді 2023 року парламент проголосував за призначення Віталія Коваля головою Фонду держмайна України. На посаді він замінив Рустема Умерова, який очолив Міноборони.