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Рада готує звільнення низки міністрів — нардеп повідомив деталі

4 вересня 2024 11:56
Катерина Османська - Редактор
Звільнення шести міністрів — на засіданні 4 вересня Рада ухвалить рішення
Засідання Верховної Ради. Ілюстративне фото: rada.gov.ua
Катерина Османська - Редактор

На засіданні Верховної Ради у середу, 4 вересня, очікується звільнення шести міністрів та голови Фонду державного майна України. Наразі засідають профільні комітети, які мають погодити звільнення посадовців.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железянк у своєму Telegram. 

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Железняк розповів, що сьогодні комітети Ради мають погодити звільнення міністрів, а потім відбудеться голосування в залі парламенту. 

За словами нардепа, розглянеться звільнення наступних посадовців:

  • Віталій Коваль — голови ФДМУ;
  • Ірина Верещук — віцепремʼєр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій;
  • Ольга Стефанішіна — віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;
  • Руслан Стрілець — міністр захисту довкілля;
  • Денис Малюська — міністр юстиції;
  • Дмитро Кулеба — міністр закордонних справ;
  • Олександр Камишин — міністр з питань стратегічних галузей промисловості.

"Далі сьогодні фракція "Слуг народу" і формальне винесення кандидатури плюс президент подає нового голову МЗС. Всі нові призначення будуть завтра", — додав Железняк. 

звільнення міністрів в Україні
Скриншот допису Ярослава Железняка 

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