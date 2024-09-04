Звільнення шести міністрів — на засіданні 4 вересня Рада ухвалить рішення

Рада готує звільнення низки міністрів — нардеп повідомив деталі
4 вересня 2024 11:56
Засідання Верховної Ради. Ілюстративне фото: rada.gov.ua
На засіданні Верховної Ради у середу, 4 вересня, очікується звільнення шести міністрів та голови Фонду державного майна України. Наразі засідають профільні комітети, які мають погодити звільнення посадовців.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железянк у своєму Telegram.
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Звільнення міністрів
Железняк розповів, що сьогодні комітети Ради мають погодити звільнення міністрів, а потім відбудеться голосування в залі парламенту.
За словами нардепа, розглянеться звільнення наступних посадовців:
- Віталій Коваль — голови ФДМУ;
- Ірина Верещук — віцепремʼєр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій;
- Ольга Стефанішіна — віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;
- Руслан Стрілець — міністр захисту довкілля;
- Денис Малюська — міністр юстиції;
- Дмитро Кулеба — міністр закордонних справ;
- Олександр Камишин — міністр з питань стратегічних галузей промисловості.
"Далі сьогодні фракція "Слуг народу" і формальне винесення кандидатури плюс президент подає нового голову МЗС. Всі нові призначення будуть завтра", — додав Железняк.
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