Увольнение шести министров — на заседании 4 сентября Рада примет решение

Заседание Верховной Рады. Иллюстративное фото: rada.gov.ua

На заседании Верховной Рады в среду, 4 сентября, ожидается увольнение шести министров и главы Фонда государственного имущества Украины. Сейчас заседают профильные комитеты, которые должны согласовать увольнение должностных лиц.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железянк в своем Telegram.

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Увольнение министров

Железняк рассказал, что сегодня комитеты Рады должны согласовать увольнение министров, а затем состоится голосование в зале парламента.

По словам нардепа, рассмотрится увольнение следующих должностных лиц:

Виталий Коваль — главы ФГИУ;

Ирина Верещук — вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий;

Ольга Стефанишина — вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины;

Руслан Стрелец — министр защиты окружающей среды;

Денис Малюська — министр юстиции;

Дмитрий Кулеба — министр иностранных дел;

Александр Камышин — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности.

"Далее сегодня фракция "Слуг народа" и формальный вынос кандидатуры плюс президент подает нового главу МИД. Все новые назначения будут завтра", — добавил Железняк.