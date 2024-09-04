Увольнение шести министров — на заседании 4 сентября Рада примет решение

Рада готовит увольнение ряда министров — нардеп сообщил детали
На заседании Верховной Рады в среду, 4 сентября, ожидается увольнение шести министров и главы Фонда государственного имущества Украины. Сейчас заседают профильные комитеты, которые должны согласовать увольнение должностных лиц.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железянк в своем Telegram.
Увольнение министров
Железняк рассказал, что сегодня комитеты Рады должны согласовать увольнение министров, а затем состоится голосование в зале парламента.
По словам нардепа, рассмотрится увольнение следующих должностных лиц:
- Виталий Коваль — главы ФГИУ;
- Ирина Верещук — вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий;
- Ольга Стефанишина — вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины;
- Руслан Стрелец — министр защиты окружающей среды;
- Денис Малюська — министр юстиции;
- Дмитрий Кулеба — министр иностранных дел;
- Александр Камышин — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности.
"Далее сегодня фракция "Слуг народа" и формальный вынос кандидатуры плюс президент подает нового главу МИД. Все новые назначения будут завтра", — добавил Железняк.
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