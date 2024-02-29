Рада хочет ввести новые проверки украинцев — о чем идет речь

Заседание Верховной Рады. Фото: Ruslan Stefanchuk/Facebook

В Верховной раде Украины зарегистрировали проект закона №11044 о снятии ограничений на проведение внеплановых инспекций в области трудовых отношений по инициативе сотрудника или профсоюза в случаях моббинга. В настоящее время существуют строгие ограничения на проведение внеплановых проверок в трудовой сфере, кроме ряда исключений.

Об этом говорится в проекте закона №11044.

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Моббинг на работе

В 2023 году в Государственную службу по вопросам труда и ее территориальные органы было направлено 553 жалобы, связанные с моббингом.

Авторы проекта закона подчеркивают необходимость адаптации законодательства к реалиям, включая возможность проведения внеплановых проверок в период военного положения, для идентификации неформальных трудовых отношений, случаев моббинга, а также проверки законности расторжения трудовых договоров.

Что такое моббинг

Моббинг описывается как систематическое преследование или психологическое давление на сотрудника в коллективе, часто с целью его увольнения. Это включает в себя постоянные действия или бездействие, направленные на унижение чести и достоинства работника, создание негативной рабочей атмосферы.

Моббинг может негативно сказаться на психологическом состоянии и производительности сотрудника, вплоть до его увольнения.

Напомним, комитет по свободе слова Верховной Рады Украины провел круглый стол. В результате встречи участники пришли к выводу, что нужно искать метод как запретить мессенджер Telegram в Украине.

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