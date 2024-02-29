Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Рада хочет ввести новые проверки украинцев — о чем идет речь arrow

Рада хочет ввести новые проверки украинцев — о чем идет речь

29 февраля 2024 14:11
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Рада хочет ввести новые проверки украинцев — о чем идет речь
Заседание Верховной Рады. Фото: Ruslan Stefanchuk/Facebook
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Верховной раде Украины зарегистрировали проект закона №11044 о снятии ограничений на проведение внеплановых инспекций в области трудовых отношений по инициативе сотрудника или профсоюза в случаях моббинга. В настоящее время существуют строгие ограничения на проведение внеплановых проверок в трудовой сфере, кроме ряда исключений.

Об этом говорится в проекте закона №11044.

Читайте также:

Моббинг на работе

В 2023 году в Государственную службу по вопросам труда и ее территориальные органы было направлено 553 жалобы, связанные с моббингом.

Авторы проекта закона подчеркивают необходимость адаптации законодательства к реалиям, включая возможность проведения внеплановых проверок в период военного положения, для идентификации неформальных трудовых отношений, случаев моббинга, а также проверки законности расторжения трудовых договоров.

Что такое моббинг

Моббинг описывается как систематическое преследование или психологическое давление на сотрудника в коллективе, часто с целью его увольнения. Это включает в себя постоянные действия или бездействие, направленные на унижение чести и достоинства работника, создание негативной рабочей атмосферы. 

Моббинг может негативно сказаться на психологическом состоянии и производительности сотрудника, вплоть до его увольнения.

Напомним, комитет по свободе слова Верховной Рады Украины провел круглый стол. В результате встречи участники пришли к выводу, что нужно искать метод как запретить мессенджер Telegram в Украине.

Ранее народный депутат Федор Вениславский сообщил, чего точно не будет в новом законе о мобилизации.

Верховная Рада
закон
работа
нардепы
увольнение
издевательства
законопроект

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

17:03 У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma

20 февраля 2024
Новость с видео

04:17 Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень

15 февраля 2024
Новость с видео

20:45 Медовик за 20 минут на сковороде — без раскатки коржей

21 февраля 2024
Новость с видео

07:04 Экономическое бронирование от призыва — какие два варианта возможны в Украине

08:39 Выплаты за контракт с ВСУ — как изменились суммы в 2024 году