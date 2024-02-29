Рада хоче запровадити нові перевірки українців — про що йдеться

Засідання Верховної Ради України. Фото: Ruslan Stefanchuk/Facebook

У Верховній раді України зареєстрували проєкт закону №11044 про зняття обмежень на проведення позапланових інспекцій у галузі трудових відносин з ініціативи працівника чи профспілки у випадках мобінгу. Нині існують суворі обмеження щодо проведення позапланових перевірок у трудовій сфері, крім низки винятків.

Про це йдеться у проєкті закону №11044.

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Мобінг на роботі

У 2023 році до Державної служби з питань праці та її територіальних органів було направлено 553 скарги, пов'язані з моббінгом.

Автори проєкту закону наголошують на необхідності адаптації законодавства до реалій, включаючи можливість проведення позапланових перевірок у період воєнного стану, для ідентифікації неформальних трудових відносин, випадків мобінгу, а також перевірки законності розірвання трудових договорів.

Що таке мобінг

Мобінг описується як систематичне переслідування чи психологічний тиск на співробітника у колективі, часто з його звільнення. Це включає постійні дії або бездіяльність, спрямовані на приниження честі і гідності працівника, створення негативної робочої атмосфери.

Мобінг може негативно позначитися на психологічному стані та продуктивності співробітника, аж до його звільнення.

Нагадаємо, комітет зі свободи слова Верховної Ради України провів круглий стіл. В результаті зустрічі учасники дійшли висновку, що потрібно шукати метод як заборонити месенджер Telegram в Україні.

Раніше народний депутат Федір Вениславський повідомив, чого точно не буде у новому законі про мобілізацію.