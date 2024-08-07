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Путину доложили о ситуации в Курской области — жителей приграничья массово эвакуируют

7 августа 2024 15:16
Катерина Османская - Редактор
Курская область — Путину доложили о ситуации в регионе
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS
Катерина Османская - Редактор

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов доложил российскому диктатору Владимиру Путину о ситуации в регионе. Он также сообщил, что жителей приграничья массово эвакуируют.

Об этом Алексей Смирнов сообщил в своем Telegram.

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Путину доложили о ситуации в Курской области

Смирнов рассказал, что доложил российскому правителю о ситуации в Курской области, а он, в свою очередь, "держит ситуацию на личном контроле" и пообещал поддержку региону по "всем направлениям".

"Ночью по телефону доложил оперативную обстановку Верховному главнокомандующему. Владимир Владимирович держит ситуацию на личном контроле. Президент подчеркнул, что поддержка нашему региону будет оказана по всем направлениям. Спасибо всем за помощь Курской области", — заявил губернатор страны-террориста.

Он также добавил, что жителей приграничья активно эвакуируют и "подготовили пункты временного размещения, чтобы снабдили их всем необходимым".

Курская область 7 августа
Скриншот сообщения Смирнова

В то же время в Минобороны РФ сообщили, что в регионе тяжелые бои непосредственно примыкают к российско-украинской границе, и что вроде бы россияне не допустили продвижения против вглубь территории.

ситуация в Курской области
Скриншот сообщения Минобороны РФ

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