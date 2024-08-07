Курська область — Путіну доповіли про ситуацію в регіоні

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS

Виконувач обов’язків губернатора Курської області Олексій Смірнов доповів російському диктатору Володимиру Путіну про ситуацію в регіоні. Він також повідомив, що мешканців прикордоння масово евакуйовують.

Про це Олексій Смірнов повідомив у своєму Telegram.

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Смірнов розповів, що доповів російському правителю про ситуацію у Курській області, а він, своєю чергою, "тримає ситуацію на особистому контролі" та пообіцяв підтримку регіону у "всіх напрямках".

"Вночі телефоном доповів оперативну обстановку Верховному головнокомандувачу. Володимир Володимирович тримає ситуацію на особистому контролі. Президент наголосив, що підтримку нашому регіону буде надано в усіх напрямках. Дякую всім за допомогу Курській області", — заявив губернатор країни-терориста.

Він також додав, що мешканців прикордоння активно евакуюють та "підготували пункти тимчасового розміщення, щоб забезпечили їх усім необхідним".

Скриншот допису Смірнова

Водночас у Міноборони РФ повідомили, що в регіоні важкі бої безпосередньо примикають до російсько-українського кордону, і що начебто росіяни не допустили просування противна вглиб території.