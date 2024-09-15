Самолет ЛМС-901 Байкал – замена российскому Ан-2 увеличилась в цене почти в четыре раза

Самолет ЛМС-901 "Байкал". Фото: росСМИ

Российский диктатор Владимир Путин приказал срочно произвести самолет "Байкал" взамен легкому транспортному "Ан-2", однако РФ столкнулась с рядом трудностей. Цена изделия за время простоя производства увеличилась почти в четыре раза, а срок его выпуска постоянно переносят.

Об этом сообщает Defence Express.

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Как известно, россияне делают машину взамен легкого транспортного самолета "Ан-2" — ЛМС-901 "Байкал". Однако недавно они жаловались, что новый самолет никто не купит, ведь его цена взлетела почти вчетверо. Сначала обещали, что "Байкал" будут продавать за 120 млн рублей, а теперь — уже за 445 млн рублей (около 5 млн долларов). Тем более, с каждым годом стоимость может увеличиваться на 4%.

Кроме того, в России заявляют, что новый самолет "Байкал" в конце концов не сможет полностью заменить "Ан-2". Недавно на этом акцентировал представитель президента РФ по Дальневосточному федеральному округу Дмитрий Трутнев. По его словам, в регионе недостаточно взлетно-посадочных полос, чтобы принимать будущий ЛМС-901 "Байкал".

Также издание добавило, что, несмотря на приказ Путина, скорее производить самолет и решить все проблемы с ЛМС-901 "Байкал" в сжатые сроки нереально. Первый вице-премьер-министр РФ Денис Мантуров заявил, что самолет нужно производить только с двигателем ВК-800СМ, который сертифицируют только в 2025 году.

"Что касается стоимости, то здесь вопрос в следующем — если озвучены почти полмиллиарда рублей за самолет — это действительно та сумма, которую в конце концов захотят получить за один "Байкал", то покупатели с Дальнего Востока просто не смогут позволить себе такую роскошь", — подчеркнуло Defence Express.

Падение самолета "Ан-2" в России

Отметим, 9 сентября в Московской области России возле аэродрома "Ватулино" упал самолет "Ан-2". В результате авиакатастрофы погибли все находившиеся на борту.

По предоставленной информации, инцидент произошел во время тестового полета после капитального ремонта воздушного судна. На борту находились пилот и его помощник. Ан-2 использовался местным клубом парашютистов, а предварительной причиной трагедии считаются технические неисправности двигателя.

Российские СМИ сообщали, что в этот день самолет выполнил три полета. Первые два прошли без проблем, но во время третьего полета произошел сбой в работе двигателя. По словам очевидцев, самолет начал резко терять высоту и упал в кукурузное поле.