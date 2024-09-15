Літак ЛМС-901 Байкал — заміна російському Ан-2 збільшилася в ціні майже в чотири рази

Літак ЛМС-901 "Байкал". Фото: росЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін наказав терміново виробити літак "Байкал" на заміну легкому транспортному "Ан-2", однак РФ зіштовхнулася з низкою труднощів. Ціна виробу за час простою виробництва збільшилася майже в чотири рази, а терміни його випуску постійно переносять.

Про це повідомляє Defence Express.

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Як відомо, росіяни роблять машину на заміну легкого транспортного літака "Ан-2" — ЛМС-901 "Байкал". Однак, нещодавно вони бідкалися, що нового літака ніхто не купить, адже його ціна злетіла майже вчетверо. Спочатку обіцяли, що "Байкал" продаватимуть за 120 млн рублів, а тепер — уже за 445 млн рублів (близько 5 млн доларів). Ба більше, з кожним роком вартість може збільшуватися на 4%.

Крім того, у Росії заявляють, що новий літак "Байкал" зрештою не зможе на всі сто відсотків замінити "Ан-2". Нещодавно на цьому акцентував представник президента РФ у Далекосхідному федеральному окрузі Дмитро Трутнєв. За його словами, в регіоні недостатньо злітно-посадкових смуг, щоб приймати майбутній ЛМС-901 "Байкал".

Також видання додало, що, попри наказ Путіна, швидше виробляти літак та розв'язати всі проблеми з ЛМС-901 "Байкал" у стислі терміни нереально. Перший віцепрем'єр-міністр РФ Денис Мантуров заявив, що літак потрібно робити тільки з двигуном ВК-800СМ, який сертифікують лише 2025 року.

"Щодо вартості, то тут питання в наступному. Якщо озвучені майже пів мільярда рублів за літак — це дійсно та сума, яку зрештою захочуть отримати за один "Байкал", то покупці з Далекого Сходу просто не зможуть дозволити собі таку розкіш", — підкреслило Defence Express.

Падіння літака "Ан-2" в Росії

Зазначимо, 9 вересня в Московській області Росії неподалік аеродрому "Ватуліно" впав літак "Ан-2". Внаслідок авіакатастрофи загинули всі, хто був на борту.

За наданою інформацією, інцидент трапився під час тестового польоту після капітального ремонту повітряного судна. На борту перебували пілот та його помічник. "Ан-2" використовувався місцевим клубом парашутистів, а попередньою причиною трагедії вважаються технічні несправності двигуна.

Російські ЗМІ повідомляли, що цього дня літак виконав три польоти. Перші два пройшли без проблем, але під час третього польоту стався збій у роботі двигуна. За словами очевидців, літак почав різко втрачати висоту і впав у кукурудзяне поле.