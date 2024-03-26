Прокуроров могут обязать извиняться перед обвиняемыми в случае недоказания их вины

Заседание суда в Украине. Фото: nasze-slowo.pl

В Украине прокуроры могут обязать публично извиняться, если уголовное производство было закрыто. Соответствующий законопроект был внесен в Верховную Раду одним из депутатов.

Об этом стало известно с официального сайта Верховной Рады в понедельник, 26 марта.

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Что предполагает законопроект

Народный депутат Анатолий Бурмич внес в Верховную Раду законопроект №11114, который вносит изменения в украинское законодательство, обязывая прокуроров делать извинения в случае, если они не смогли доказать вину обвиняемых. Предложение включает введение нового понятия "публичное извинение прокурора" в уголовный процесс.

Согласно пояснительной записке, прокуроры должны извиняться перед обвиняемыми в течение 30 дней после закрытия дела. Если обвиняемый скончался, извинения будут предоставлены его семье по запросу.

Дополнительно депутат предлагает публиковать извинения на сайте Генеральной прокуратуры. Если законопроект будет принят, он вступит в силу на следующий день после публикации.

Напомним, в Раде зарегистрировали законопроект о регулировании Telegram в Украине.

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