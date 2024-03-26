Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Прокуроров могут обязать извиняться перед обвиняемыми в случае недоказания их вины arrow

Прокуроров могут обязать извиняться перед обвиняемыми в случае недоказания их вины

26 марта 2024 20:32
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Прокуроров могут обязать извиняться перед обвиняемыми в случае недоказания их вины
Заседание суда в Украине. Фото: nasze-slowo.pl
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В Украине прокуроры могут обязать публично извиняться, если уголовное производство было закрыто. Соответствующий законопроект был внесен в Верховную Раду одним из депутатов.

Об этом стало известно с официального сайта Верховной Рады в понедельник, 26 марта.

Читайте также:

Что предполагает законопроект

Народный депутат Анатолий Бурмич внес в Верховную Раду законопроект №11114, который вносит изменения в украинское законодательство, обязывая прокуроров делать извинения в случае, если они не смогли доказать вину обвиняемых. Предложение включает введение нового понятия "публичное извинение прокурора" в уголовный процесс.

Согласно пояснительной записке, прокуроры должны извиняться перед обвиняемыми в течение 30 дней после закрытия дела. Если обвиняемый скончался, извинения будут предоставлены его семье по запросу.

Дополнительно депутат предлагает публиковать извинения на сайте Генеральной прокуратуры. Если законопроект будет принят, он вступит в силу на следующий день после публикации.

Напомним, в Раде зарегистрировали законопроект о регулировании Telegram в Украине.

Ранее мы писали, что Рада поддержал реформу финансирования высшего образования.

Верховная Рада
нардепы
Офис генерального прокурора
законопроект
народные депутаты
прокуроры

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК