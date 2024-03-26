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Прокурорів можуть зобов'язати вибачатися перед обвинуваченими у разі недоведення їх вини

26 березня 2024 20:32
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Прокурорів можуть зобов'язати вибачатися перед обвинуваченими у разі недоведення їх вини
Засідання суду в Україні. Фото: nasze-slowo.pl
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

В Україні прокурорів можуть зобов'язати публічно вибачатися, якщо кримінальне провадження було закрите. Відповідний законопроєкт був внесений до Верховної Ради одним із депутатів.

Про це стало відомо з офіційного сайту Верховної Ради у понеділок, 26 березня.

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Що передбачає законопроєкт

Народний депутат Анатолій Бурміч вніс до Верховної Ради законопроєкт №11114, який вносить зміни до українського законодавства, зобов’язуючи прокурорів робити публічні вибачення в разі, якщо вони не змогли довести вину обвинувачених. Пропозиція включає введення нового поняття "публічне вибачення прокурора" у кримінальний процес.

Згідно з пояснювальною запискою, прокурори мають вибачатися перед обвинуваченими протягом 30 днів після закриття справи. Якщо обвинувачений помер, вибачення будуть надані його родині за запитом.

Додатково, депутат пропонує публікувати вибачення на сайті Генеральної прокуратури. Якщо законопроєкт буде прийнятий, він стане чинним наступного дня після публікації.

Нагадаємо, у Раді зареєстрували законопроєкт про регулювання Telegram в Україні.

Раніше ми писали, що Рада підтримала реформу фінансування вищої освіти.

Верховна Рада
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Офіс генерального прокурора
законопроєкт
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прокурори

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