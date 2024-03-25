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Прокуратура передала в суд дело о коррупции запорожского экс-военкома

25 марта 2024 19:15
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Бригадир София
редактор
Прокуратура передала в суд дело о коррупции запорожского экс-военкома
Задержание экс-военкома. Фото: ДБР
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Следователи ДБР завершили расследование в отношении бывшего военкома Запорожского областного центра комплектации и социальной поддержки. Он незаконно назначал своим подчиненным завышенные военные выплаты.

Об этом сообщила пресс-служба ДБР в понедельник, 25 марта.

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Детали дела

Известно, что обвинительный акт против него уже направлен в суд.

Во время пребывания в должности чиновник без обоснованных причин отправил своих близких подчиненных в одно из подразделений ВСУ, якобы для выполнения боевых миссий.

Прокуратура передала в суд дело о коррупции запорожского эксвоенкома - фото 1
Следственные действия ДБР. Фото: ДБР
Прокуратура передала в суд дело о коррупции запорожского эксвоенкома - фото 2
Вещидоки найденые ДБР. Фото: ДБР
Вещидоки найдены ДБР. Фото: ДБР
Вещидоки найденые ДБР. Фото: ДБР
Прокуратура передала в суд дело о коррупции запорожского эксвоенкома - фото 4
Следственные действия ДБР. Фото: ДБР

Эти военные не назначены на должности в этом подразделении, не участвовали в боевых действиях и фактически не имели оснований находиться в зоне боевых действий. Они проводили время там, как на отдыхе, жили без четкого распорядка и могли даже ездить домой на выходные. Однако они получали повышенные выплаты и имели шанс получить статус участника боевых действий.

В результате семеро военнослужащих, которые не были вовлечены в боевые действия, получили выплаты на сумму более 1 миллиона гривен.

Что угрожает экс-военкому

Бывший военный комиссар обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями во время военного положения. Ему может грозить до 12 лет тюрьмы. Суд также наложил арест на имущество обвиняемого, включая квартиру в Запорожье и три участка земли в области.

Расследование по другим лицам, причастным к этой схеме, продолжается.

Напомним, эксчиновник обеспечения тыла незаконно обогатился на 58 млн грн за счет ВСУ.

Ранее мы писали, что ДБР разоблачило судью, который по заказу российских спецслужб собирал данные о своих коллегах и пленных украинских военных.

ГБР
Украина
Запорожская область
военкомат
ТЦК и СП

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