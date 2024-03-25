Прокуратура передала в суд дело о коррупции запорожского экс-военкома
Следователи ДБР завершили расследование в отношении бывшего военкома Запорожского областного центра комплектации и социальной поддержки. Он незаконно назначал своим подчиненным завышенные военные выплаты.
Об этом сообщила пресс-служба ДБР в понедельник, 25 марта.
Детали дела
Известно, что обвинительный акт против него уже направлен в суд.
Во время пребывания в должности чиновник без обоснованных причин отправил своих близких подчиненных в одно из подразделений ВСУ, якобы для выполнения боевых миссий.
Эти военные не назначены на должности в этом подразделении, не участвовали в боевых действиях и фактически не имели оснований находиться в зоне боевых действий. Они проводили время там, как на отдыхе, жили без четкого распорядка и могли даже ездить домой на выходные. Однако они получали повышенные выплаты и имели шанс получить статус участника боевых действий.
В результате семеро военнослужащих, которые не были вовлечены в боевые действия, получили выплаты на сумму более 1 миллиона гривен.
Что угрожает экс-военкому
Бывший военный комиссар обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями во время военного положения. Ему может грозить до 12 лет тюрьмы. Суд также наложил арест на имущество обвиняемого, включая квартиру в Запорожье и три участка земли в области.
Расследование по другим лицам, причастным к этой схеме, продолжается.
Напомним, эксчиновник обеспечения тыла незаконно обогатился на 58 млн грн за счет ВСУ.
Ранее мы писали, что ДБР разоблачило судью, который по заказу российских спецслужб собирал данные о своих коллегах и пленных украинских военных.
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