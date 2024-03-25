Прокуратура передала до суду справу про корупцію запорізького ексвоєнкома

Затримання ексвоєнкома. Фото: ДБР

Слідчі ДБР завершили розслідування стосовно колишнього воєнкома Запорізького обласного центру комплектації та соціальної підтримки. Він незаконно призначав своїм підлеглим завищені військові виплати.

Про це повідомила пресслужба ДБР у понеділок, 25 березня.

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Деталі справи

Наразі відомо, що обвинувачувальний акт проти нього вже направлений до суду.

Під час перебування на посаді чиновник без обґрунтованих причин відправив своїх близьких підлеглих до одного з підрозділів ЗСУ, начебто для виконання бойових місій.

Слідчі дії ДБР. Фото: ДБР

Речдоки знайдені ДБР. Фото: ДБР

Речдоки знайдені ДБР. Фото: ДБР

Слідчі дії ДБР. Фото: ДБР

Ці військові не призначені на посади у цьому підрозділі, не брали участі в бойових діях і фактично не мали підстав перебувати в зоні бойових дій. Вони проводили час там, ніби на відпочинку, жили без чіткого розпорядку і могли навіть їздити додому на вихідні. Однак, вони отримували підвищені виплати та мали шанс отримати статус учасника бойових дій.

В результаті, семеро військовослужбовців, які не були залучені до бойових дій, отримали виплати на суму понад 1 мільйон гривень.

Що загрожує ексвоєнкому

Колишнього військового комісара звинувачують у зловживанні службовими повноваженнями під час воєнного стану. Йому може загрожувати до 12 років ув’язнення. Суд також наклав арешт на майно обвинуваченого, включаючи квартиру в Запоріжжі та три ділянки землі в області.

Розслідування щодо інших осіб, причетних до цієї схеми, продовжується.

Нагадаємо, ексчиновник забезпечення тилу незаконно збагатився на 58 млн грн за рахунок ЗСУ.

Раніше ми писали, що ДБР викрило суддю, який на замовлення російських спецслужб збирав дані про своїх колег та полонених українських військових.