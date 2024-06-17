СБУ объявила подозрение генпродюсеру ТРК Крым

Оккупационный генпродюсер ТРК "Крым". Фото: Офис Генерального прокурора

Прокуратура автономной республики Крым сообщила генеральному продюсеру АНТ "Телерадиокомпания "Крым" о подозрении. Его обвиняют в совершении коллаборационистской деятельности , пропаганде военных действий и оправдании оккупации части украинской территории, используя медиа-ресурсы.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора в понедельник, 17 июня.

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Согласно материалам следствия, начиная с 2014 года, обвиняемый, работая на пропагандистскую телекомпанию "НТВ", пытался повлиять на мнение жителей Крыма из-за создания и распространения пророссийских материалов. В 2018 году мужчина получил должность "советника по информационной политике Председателя Республики Крым", а позже стал генеральным продюсером ТРК "Крым", которая подчиняется Министерству внутренней политики, информации и связи оккупированного Крыма и включает 16 пророссийских медиа.

С 2022 года по сегодня генпродюсер ТРК "Крым" активно использует свои аккаунты в соцсетях для систематического распространения материалов в поддержку РФ.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила о подозрении блоггеру-коллаборанту Борису Рожину. Он является автором словосочетания "вежливые люди" для оккупационных группировок РФ, захвативших Крым в 2014 году.

Напомним, во Львове будут судить российского коллаборанта, сотрудничавшего с боевиками "ДНР". Злоумышленник добровольно занимал должность в незаконном правоохранительном органе, созданном на временно оккупированной Донецкой области.