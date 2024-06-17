СБУ оголосила підозру генпродюсеру ТРК Крим

Окупаційний генпродюсер ТРК "Крим". Фото: Офіс Генерального прокурора

Прокуратура автономної республіки Крим, повідомила генеральному продюсеру АНТ "Телерадіокомпанія "Крим" про підозру. Його звинувачують у здійсненні колабораціоністської діяльності, пропаганди воєнних дій та виправдання окупації частини української території, використовуючи медіа-ресурси.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора у понеділок, 17 червня.

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Згідно з матеріалами слідства, починаючи з 2014 року, обвинувачений, працюючи на пропагандистську телекомпанію "НТВ", намагався вплинути на думку жителів Криму через створення та розповсюдження проросійських матеріалів. У 2018 році чоловік отримав посаду "радника з інформаційної політики Голови Республіки Крим", а пізніше став генеральним продюсером ТРК "Крим", яка підпорядковується Міністерству внутрішньої політики, інформації і зв’язку окупованого Криму і включає 16 проросійських медіа.

З 2022 року до сьогоднішнього дня генпродюсер ТРК "Крим" активно використовує свої соцмережеві акаунти для систематичного поширення матеріалів на підтримку РФ.

Раніше Служба безпеки України повідомила про підозру блогеру-колаборанту Борису Рожину. Він є автором словосполучення "ввічливі люди" для окупаційних угруповань РФ, що захопили Крим у 2014 році.

Нагадаємо, у Львові судитимуть російського колаборанта, який співпрацював з бойовиками "ДНР". Зловмисник добровільно обіймав посаду в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій Донецькій області.