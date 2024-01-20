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Пограничники разоблачили коллаборанта, который ехал в столицу

20 января 2024 14:22
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Пограничники разоблачили коллаборанта, который ехал в столицу
Проверка документов на границе. Иллюстративное фото: ГПСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Пограничники разоблачили коллаборанта, который направлялся в Киев. В его телефоне была найдена переписка с оккупантами и боевиками "ДНР".

Об этом сообщает ГПСУ.

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Пограничники разоблачили коллаборанта

"Муж направлялся в столицу. Во время проверки правоохранители обнаружили в мобильном номера российских операторов, переписку с лицами, поддерживающими "русский мир" и, возможно, проходят службу в оккупационных войсках", — говорится в сообщении.

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Контакты в телефоне мужчины. Фото: ГПСУ
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Контакты в телефоне мужчины. Фото: ГПСУ

Также в переписке один из его друзей хвастался пропиской в городе Бахмут.

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Переписка мужчины с оккупантом. Фото: ГПСУ
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Переписка мужчины с оккупантом. Фото: ГПСУ

Кроме того, пограничники установили, что гражданин с 2018 по 2021 год проживал на территории России.

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Фото с переписки с оккупантом. Фото: ГПСУ

Информацию о мужчине передали СБУ.

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Скриншот поста ГПСУ

Напомним, что Служба безопасности Украины задержала российского информатора. Мужчина шпионил за боевыми самолетами Вооруженных сил Украины в Кировоградской области.

Также мы писали, что Служба безопасности задержала предателя, наводящего вражеские ракеты С-300 на позиции украинских военных под Угледаром. Ему грозит пожизненное заключение.

ДНР
оккупанты
Коллаборант
война в Украине
ГПСУ

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