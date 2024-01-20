Пограничники разоблачили коллаборанта, который ехал в столицу
Пограничники разоблачили коллаборанта, который направлялся в Киев. В его телефоне была найдена переписка с оккупантами и боевиками "ДНР".
Об этом сообщает ГПСУ.
Пограничники разоблачили коллаборанта
"Муж направлялся в столицу. Во время проверки правоохранители обнаружили в мобильном номера российских операторов, переписку с лицами, поддерживающими "русский мир" и, возможно, проходят службу в оккупационных войсках", — говорится в сообщении.
Также в переписке один из его друзей хвастался пропиской в городе Бахмут.
Кроме того, пограничники установили, что гражданин с 2018 по 2021 год проживал на территории России.
Информацию о мужчине передали СБУ.
Напомним, что Служба безопасности Украины задержала российского информатора. Мужчина шпионил за боевыми самолетами Вооруженных сил Украины в Кировоградской области.
Также мы писали, что Служба безопасности задержала предателя, наводящего вражеские ракеты С-300 на позиции украинских военных под Угледаром. Ему грозит пожизненное заключение.
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