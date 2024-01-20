Пограничники разоблачили коллаборанта, который ехал в столицу

Проверка документов на границе. Иллюстративное фото: ГПСУ

Пограничники разоблачили коллаборанта, который направлялся в Киев. В его телефоне была найдена переписка с оккупантами и боевиками "ДНР".

Об этом сообщает ГПСУ.

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Пограничники разоблачили коллаборанта

"Муж направлялся в столицу. Во время проверки правоохранители обнаружили в мобильном номера российских операторов, переписку с лицами, поддерживающими "русский мир" и, возможно, проходят службу в оккупационных войсках", — говорится в сообщении.

Контакты в телефоне мужчины. Фото: ГПСУ

Контакты в телефоне мужчины. Фото: ГПСУ

Также в переписке один из его друзей хвастался пропиской в городе Бахмут.

Переписка мужчины с оккупантом. Фото: ГПСУ

Переписка мужчины с оккупантом. Фото: ГПСУ

Кроме того, пограничники установили, что гражданин с 2018 по 2021 год проживал на территории России.

Фото с переписки с оккупантом. Фото: ГПСУ

Информацию о мужчине передали СБУ.

Скриншот поста ГПСУ

Напомним, что Служба безопасности Украины задержала российского информатора. Мужчина шпионил за боевыми самолетами Вооруженных сил Украины в Кировоградской области.

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