Прикордонники викрили колаборанта, який їхав до столиці

Перевірка документів на кордоні. Ілюстративне фото: ДПСУ

Прикордонники викрили колаборанта, який прямував до Києва. У його телефоні знайшли листування з окупантами та бойовиками "ДНР".

Про це повідомляє ДПСУ.

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"Чоловік прямував до столиці. Під час перевірки правоохоронці виявили в мобільному номери російських операторів, листування з особами, що підтримують "русскій мір" та, можливо, проходять службу в окупаційних військах", — йдеться у повідомленні.

Контакти в телефоні чоловіка. Фото: ДПСУ

Контакти в телефоні чоловіка. Фото: ДПСУ

Також у листуванні один з його друзів вихвалявся пропискою в місті Бахмут.

Листування чоловіка з окупантом. Фото: ДПСУ

Листування чоловіка з окупантом. Фото: ДПСУ

Крім того, прикордонники встановили, що громадянин з 2018 по 2021 рік проживав на території Росії.

Фото листування з окупантом. Фото: ДПСУ

Інформацію щодо чоловіка передали СБУ.

Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, що Служба безпеки України затримала російського інформатора. Чоловік шпигував за бойовими літаками Збройних сил України у Кіровоградській області.

Також ми писали, що Служба безпеки затримала зрадника, який наводив ворожі ракети С-300 на позиції українських військових під Вугледаром. Йому загрожує довічне ув’язнення.