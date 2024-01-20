Прикордонники викрили колаборанта, який їхав до столиці
Прикордонники викрили колаборанта, який прямував до Києва. У його телефоні знайшли листування з окупантами та бойовиками "ДНР".
Про це повідомляє ДПСУ.
Прикордонники викрили колаборанта
"Чоловік прямував до столиці. Під час перевірки правоохоронці виявили в мобільному номери російських операторів, листування з особами, що підтримують "русскій мір" та, можливо, проходять службу в окупаційних військах", — йдеться у повідомленні.
Також у листуванні один з його друзів вихвалявся пропискою в місті Бахмут.
Крім того, прикордонники встановили, що громадянин з 2018 по 2021 рік проживав на території Росії.
Інформацію щодо чоловіка передали СБУ.
Нагадаємо, що Служба безпеки України затримала російського інформатора. Чоловік шпигував за бойовими літаками Збройних сил України у Кіровоградській області.
Також ми писали, що Служба безпеки затримала зрадника, який наводив ворожі ракети С-300 на позиції українських військових під Вугледаром. Йому загрожує довічне ув’язнення.
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