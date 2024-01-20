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Прикордонники викрили колаборанта, який їхав до столиці

20 січня 2024 14:22
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Прикордонники викрили колаборанта, який їхав до столиці
Перевірка документів на кордоні. Ілюстративне фото: ДПСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Прикордонники викрили колаборанта, який прямував до Києва. У його телефоні знайшли листування з окупантами та бойовиками "ДНР".

Про це повідомляє ДПСУ.

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"Чоловік прямував до столиці. Під час перевірки правоохоронці виявили в мобільному номери російських операторів, листування з особами, що підтримують "русскій мір" та, можливо, проходять службу в окупаційних військах", — йдеться у повідомленні.

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Контакти в телефоні чоловіка. Фото: ДПСУ
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Контакти в телефоні чоловіка. Фото: ДПСУ

Також у листуванні один з його друзів вихвалявся пропискою в місті Бахмут. 

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Листування чоловіка з окупантом. Фото: ДПСУ
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Листування чоловіка з окупантом. Фото: ДПСУ

Крім того, прикордонники встановили, що громадянин з 2018 по 2021 рік проживав на території Росії.

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Фото листування з окупантом. Фото: ДПСУ

Інформацію щодо чоловіка передали СБУ.

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Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, що Служба безпеки України затримала російського інформатора. Чоловік шпигував за бойовими літаками Збройних сил України у Кіровоградській області.

Також ми писали, що Служба безпеки затримала зрадника, який наводив ворожі ракети С-300 на позиції українських військових під Вугледаром. Йому загрожує довічне ув’язнення.

ДНР
окупанти
Колаборант
війна в Україні
ДПСУ

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