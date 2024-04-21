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Пограничники рассказали, сколько грузовиков в очередях на границе с Польшей

21 апреля 2024 09:40
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Пограничники рассказали, сколько грузовиков в очередях на границе с Польшей
Очереди на границе. Фото: landlord.ua
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

По информации Государственной пограничной службы Украины, в настоящее время около 1700 грузовиков находятся в очереди на границе с Польшей. Спикер ГНСУ Андрей Демченко сообщил об этом, отмечая рост интенсивности движения через пункты пропуска.

Об этом Андрей Демченко рассказал в эфире телемарафона "Єдині новини".

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После разблокирования в пунктах пропуска "Шегини-Медика" и "Краковец-Корчева" наблюдается увеличение объема транспортного движения как в направлении выезда из Польши, так и в направлении въезда в Польшу.

"Когда разблокировали эти направления, мы начали снова отмечать интенсивность движения, как на выезд из Польши, так и в сторону Польши. Интенсивность движения здесь на этот момент отмечается в соответствии с пропускной способностью каждого из этих пунктов пропуска. Надеемся, что так это и будет продолжаться в дальнейшем ", — отметил спикер ГНСУ Андрей Демченко.

По словам Демченко, таким образом, по состоянию на утро субботы 20 апреля, заблокированными для украинских грузовиков остаются только 2 направления: ЧП "Ягодин"-"Дорогуск" и "Рава-Русская"-"Гребенное"

В этих двух направлениях польские фермеры совсем не пропускают грузовые транспортные средства в сторону Польши, в сторону Украины – лишь определенное количество грузовиков.

Напомним, что в субботу, 20 апреля, на двух пунктах пропуска с Польшей, а именно "Шегини - Медика" и "Краковец - Корчова", возобновлено движение грузовых транспортных средств. Оформление и пропуск через границу грузовиков в этих направлениях производится в обычном режиме.

Также мы писали, что очереди на границе Украины утром в воскресенье, 21 апреля, образовались на нескольких пунктах пропуска. Водителей призывают при планировании поездки в страны Европейского союза и Молдовы обращать внимание на возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Польша
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