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На двох пунктах пропуску з Польщею відновили рух вантажівок

20 квітня 2024 13:20
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На двох пунктах пропуску з Польщею відновили рух вантажівок
Черги вантажівок на кордоні. Фото: REUTERS
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Сьогодні на двох пунктах пропуску з Польщею, а саме "Шегині – Медика" та "Краківець — Корчова", відновлено рух вантажних транспортних засобів. Оформлення та пропуск через кордон вантажівок у цих напрямках здійснюється у звичайному режимі.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

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"За інформацією, отриманою від Прикордонної варти Республіки Польща, сьогодні після 09:00 (за київським часом) завершилася акція протесту перед пунктами пропуску "Шегині Медика" та "Краківець Корчова". Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у двох напрямках здійснюється у звичайному режимі", — йдеться у повідомленні.

Наразі перед пунктами пропуску понад 1 700 вантажівок, які очікують на в’їзд в Україну. Державна прикордонна служба закликає водіїв та перевізників врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень.

На двох пунктах пропуску з Польщею відновили рух вантажівок - фото 1
Допис Державної прикордонної служби України. Фото: скриншот

Нагадаємо, на українських АЗС суттєво зросла вартість бензину, а вартість дизельного пального навпаки знизилася. 

Раніше ми писали про те, чому варто відмовитися від купівлі вживаного автомобіля. Купити не нову машину не завжди означає заощадити, адже іноді ремонт такої автівки може коштувати дорожче за її початкову вартість.

Польща
кордон
прикордонники
вантажівки

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