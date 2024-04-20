На двох пунктах пропуску з Польщею відновили рух вантажівок

Черги вантажівок на кордоні. Фото: REUTERS

Сьогодні на двох пунктах пропуску з Польщею, а саме "Шегині – Медика" та "Краківець — Корчова", відновлено рух вантажних транспортних засобів. Оформлення та пропуск через кордон вантажівок у цих напрямках здійснюється у звичайному режимі.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

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"За інформацією, отриманою від Прикордонної варти Республіки Польща, сьогодні після 09:00 (за київським часом) завершилася акція протесту перед пунктами пропуску "Шегині — Медика" та "Краківець — Корчова". Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у двох напрямках здійснюється у звичайному режимі", — йдеться у повідомленні.

Наразі перед пунктами пропуску понад 1 700 вантажівок, які очікують на в’їзд в Україну. Державна прикордонна служба закликає водіїв та перевізників врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень.

Допис Державної прикордонної служби України. Фото: скриншот

Нагадаємо, на українських АЗС суттєво зросла вартість бензину, а вартість дизельного пального навпаки знизилася.

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