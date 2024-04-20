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На двух пунктах пропуска с Польшей возобновили движение грузовиков

20 апреля 2024 13:20
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
На двух пунктах пропуска с Польшей возобновили движение грузовиков
Очереди грузовиков на границе. Фото: REUTERS
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Сегодня на двух пунктах пропуска с Польшей, а именно "Шегини – Медика" и "Краковец – Корчёва", возобновлено движение грузовых транспортных средств. Оформление и пропуск через границу грузовиков в этих направлениях производится в обычном режиме.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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"По информации, полученной от Пограничной стражи Республики Польша, сегодня после 09:00 (по киевскому времени) завершилась акция протеста перед пунктами пропуска "Шегини – Медика" и "Краковец – Корчова". Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств по двум направлениям осуществляется в обычном режиме", — говорится в сообщении.

Сейчас перед пунктами пропуска более 1 700 грузовиков, ожидающих въезда в Украину. Государственная пограничная служба призывает водителей и перевозчиков учесть эту информацию при планировании международных перевозок.

На двух пунктах пропуска с Польшей возобновили движение грузовиков - фото 1
Сообщение Государственной пограничной службы Украины. Фото: скриншот

Напомним, на украинских АЗС существенно выросла стоимость бензина , а стоимость дизельного горючего наоборот снизилась.

Раньше мы писали о том, почему стоит отказаться от покупки подержанного автомобиля . Купить не новую машину не всегда означает сэкономить, ведь иногда ремонт такого автомобиля может стоить дороже его первоначальной стоимости.

Польша
граница
пограничники
грузовики

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