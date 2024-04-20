На двух пунктах пропуска с Польшей возобновили движение грузовиков

Очереди грузовиков на границе. Фото: REUTERS

Сегодня на двух пунктах пропуска с Польшей, а именно "Шегини – Медика" и "Краковец – Корчёва", возобновлено движение грузовых транспортных средств. Оформление и пропуск через границу грузовиков в этих направлениях производится в обычном режиме.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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"По информации, полученной от Пограничной стражи Республики Польша, сегодня после 09:00 (по киевскому времени) завершилась акция протеста перед пунктами пропуска "Шегини – Медика" и "Краковец – Корчова". Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств по двум направлениям осуществляется в обычном режиме", — говорится в сообщении.

Сейчас перед пунктами пропуска более 1 700 грузовиков, ожидающих въезда в Украину. Государственная пограничная служба призывает водителей и перевозчиков учесть эту информацию при планировании международных перевозок.

Сообщение Государственной пограничной службы Украины. Фото: скриншот

Напомним, на украинских АЗС существенно выросла стоимость бензина , а стоимость дизельного горючего наоборот снизилась.

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