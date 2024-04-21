Прикордонники розповіли скільки вантажівок в чергах на кордоні з Польщею

Черги на кордоні. Фото: landlord.ua

За інформацією Державної прикордонної служби України, на даний момент близько 1700 вантажівок знаходяться в черзі на кордоні з Польщею. Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив про це, наголошуючи на зростанні інтенсивності руху через пункти пропуску.

Про це Андрій Демченко розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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Після розблокування у пунктах пропуску "Шегині-Медика" та "Краківець-Корчова", спостерігається збільшення обсягу транспортного руху як у напрямку виїзду з Польщі, так і в напрямку в'їзду в Польщу.

"Коли розблокували ці напрямки , ми почали знову відмічати інтенсивність руху, як на виїзд з Польщі, так і в бік Польщі. Інтенсивність руху тут на цю мить відмічається відповідно до пропускної спроможності кожного з цих пунктів пропуску. сподіваємося, що так це і продовжуватиметься надалі", – зазначив речник ДПСУ Андрій Демченко.

За словами Демченка, таким чином, станом на ранок суботи 20 квітня, заблокованими для українських вантажівок залишаються лише 2 напрямки: ПП "Ягодин"-"Дорогуськ" та "Рава-Руська"-"Гребенне"

На цих двох напрямках польські фермери зовсім не пропускають вантажні транспортні засоби в бік Польщі, в бік України – лише певну кількість вантажівок.

Нагадаємо, що у суботу, 20 квітня, на двох пунктах пропуску з Польщею, а саме "Шегині — Медика" та "Краківець — Корчова", відновлено рух вантажних транспортних засобів. Оформлення та пропуск через кордон вантажівок у цих напрямках здійснюється у звичайному режимі.

Також ми писали про те, що черги на кордоні України уранці в неділю, 21 квітня, утворилися на кількох пунктах пропуску. Водіїв закликають при плануванні поїздки до країн Європейського Союзу та Молдови звертати увагу на можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.