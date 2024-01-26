Пограничники рассказали, сколько грузовиков стоит в очередях на границе

Грузовики на границе. Фото: ГПСУ

На границе Украины не зафиксированы блокировки пунктов пропуска. В настоящее время там в очередях стоят около тысячи единиц грузового транспорта.

Об этом рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии Укринформу.

Читайте также:

Очереди из грузовиков на границе 26 января

По его словам, в направлении Польши прекратилась блокировка на пунктах пропуска "Рава-Русская — Гребенное", "Краковец — Корчова", "Ягодин — Дорогуск", "Шегини — Медика".

"По информации польских пограничников, по состоянию на утро сегодня на этих четырех направлениях в сторону Украины очереди незначительны", — сказал Демченко.

Так, в очередях стоят около тысячи грузовиков. В общей сложности за минувшие сутки на четырех направлениях границу в обе стороны пересекло почти 2750 фур.

Напомним, что 20 января румынские фермеры разблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Дьяково" на границе с Украиной. В настоящее время пересечение границы осуществляется в обычном режиме.

Также мы писали, что 14 января пограничники помешали попытке незаконного пересечения границы с Молдовой четырьмя украинцами. Для этого мужчины использовали советы по Telegram-каналу.