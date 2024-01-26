Пограничники рассказали, сколько грузовиков стоит в очередях на границе
На границе Украины не зафиксированы блокировки пунктов пропуска. В настоящее время там в очередях стоят около тысячи единиц грузового транспорта.
Об этом рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии Укринформу.
Очереди из грузовиков на границе 26 января
По его словам, в направлении Польши прекратилась блокировка на пунктах пропуска "Рава-Русская — Гребенное", "Краковец — Корчова", "Ягодин — Дорогуск", "Шегини — Медика".
"По информации польских пограничников, по состоянию на утро сегодня на этих четырех направлениях в сторону Украины очереди незначительны", — сказал Демченко.
Так, в очередях стоят около тысячи грузовиков. В общей сложности за минувшие сутки на четырех направлениях границу в обе стороны пересекло почти 2750 фур.
Напомним, что 20 января румынские фермеры разблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Дьяково" на границе с Украиной. В настоящее время пересечение границы осуществляется в обычном режиме.
Также мы писали, что 14 января пограничники помешали попытке незаконного пересечения границы с Молдовой четырьмя украинцами. Для этого мужчины использовали советы по Telegram-каналу.
Читайте Новини.LIVE!