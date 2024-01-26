Прикордонники розповіли, скільки вантажівок стоять у чергах на кордоні

Вантажівки на кордоні. Фото: ДПСУ

На кордоні України не зафіксовано блокувань пунктів пропуску. Наразі там в чергах стоять близько тисячі одиниць вантажного транспорту.

Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі Укрінформу.

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За його словами, що у напрямку Польщі припинилося блокування на пунктах пропуску "Рава-Руська — Гребенне", "Краківець — Корчова", "Ягодин — Дорогуськ", "Шегині — Медика".

"За інформацією польських прикордонників станом на ранок сьогодні на цих чотирьох напрямках в бік України черги незначні", — сказав Демченко.

Так, у чергах стоять близько тисячі вантажівок. Загалом за минулу добу на чотирьох напрямках кордон в обидві сторони перетнуло майже 2750 фур.

Нагадаємо, що 20 січня румунські фермери розблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Дякове", що на кордоні з Україною. Наразі перетин кордону здійснюється у звичному режимі.

Також ми писали, що 14 січня прикордонники завадили спробі незаконного перетину кордону з Молдовою чотирма українцями. Для цього чоловіки використали поради з Telegram-каналу.