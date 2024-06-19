Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Пограничники показали, как дронами уничтожили российские позиции на Запорожском направлении arrow

Пограничники показали, как дронами уничтожили российские позиции на Запорожском направлении

19 июня 2024 17:19
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
На Юге Силы обороны уничтожили три вражеских позиции
Пограничники уничтожают российские позиции. Фото: скриншот
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

На юге Украины Силы обороны продолжают уничтожать врага. Недавно FPV-дронами пограничники уничтожили три российских позиции в Запорожском направлении.

Видео обнародовала пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в среду, 19 июня.

Читайте также:

 

Пограничникам удалось ликвидировать нескольких оккупантов

На видео видно, насколько метко бойцы бьют по вражеским позициям. Кроме того, защитникам удалось уничтожить несколько захватчиков.

"Наши дроноводы продемонстрировали уникальную меткость и доказали, что оккупантам от них не спрятаться", — говорят в ГНСУ.

Напомним, в Харьковской области украинские войска продолжают оборонную операцию и ликвидируют военный персонал и технику противника. Недавно пограничники уничтожили вражескую пехоту на Волчанском направлении.

Как известно, украинские пограничники активно используют FPV-дроны в войне против российских оккупантов. Они показали предварительный этап боевого вылета.

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины показали эффектную работу легионеров в Донецкой области. Они отражали атаку русских оккупантов под Часовым Яром.

Запорожская область
защитники
война в Украине
пограничники
дроны
российские войска
оккупанты
ВСУ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности