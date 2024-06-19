На Юге Силы обороны уничтожили три вражеских позиции

Пограничники уничтожают российские позиции. Фото: скриншот

На юге Украины Силы обороны продолжают уничтожать врага. Недавно FPV-дронами пограничники уничтожили три российских позиции в Запорожском направлении.

Видео обнародовала пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в среду, 19 июня.

Читайте также:

Пограничникам удалось ликвидировать нескольких оккупантов

На видео видно, насколько метко бойцы бьют по вражеским позициям. Кроме того, защитникам удалось уничтожить несколько захватчиков.

"Наши дроноводы продемонстрировали уникальную меткость и доказали, что оккупантам от них не спрятаться", — говорят в ГНСУ.

Напомним, в Харьковской области украинские войска продолжают оборонную операцию и ликвидируют военный персонал и технику противника. Недавно пограничники уничтожили вражескую пехоту на Волчанском направлении.

Как известно, украинские пограничники активно используют FPV-дроны в войне против российских оккупантов. Они показали предварительный этап боевого вылета.

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины показали эффектную работу легионеров в Донецкой области. Они отражали атаку русских оккупантов под Часовым Яром.