На Півдні Сили оборони знищили три ворожі позиції

Прикордонники знищують російські позиції. Фото: скриншот

На півдні України Сили оборони продовжують нищити ворога. Нещодавно FPV-дронами прикордонники знищили три російські позиції на Запорізькому напрямку.

Відео оприлюднила пресслужба Державної прикордонної служби України у середу, 19 червня.

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Прикордонникам вдалося ліквідувати кількох окупантів

На відео видно, наскільки влучно бійці б’ють по ворожих позиціях. Окрім того, оборонцям вдалося знищити кількох загарбників.

"Наші дронарі продемонстрували унікальну влучність і довели, що окупантам від них не сховатися", — кажуть в ДПСУ.

Нагадаємо, на Харківщині українські війська продовжують оборонну операцію та ліквідовують військовий персонал та техніку противника. Нещодавно прикордонники знищили ворожу піхоту на Вовчанському напрямку.

Як відомо, українські прикордонники активно використовують FPV-дрони у війні проти російських окупантів. Вони показали підготовчий етап бойового вильоту.

Раніше у Головному управління розвідки Міноборони України показали ефектну роботу легіонерів у Донецькій області. Вони відбивали атаку російських окупантів під Часовим Яром.