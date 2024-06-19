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Прикордонники показали, як дронами знищили російські позиції на Запорізькому напрямку

19 червня 2024 17:19
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
На Півдні Сили оборони знищили три ворожі позиції
Прикордонники знищують російські позиції. Фото: скриншот
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

На півдні України Сили оборони продовжують нищити ворога. Нещодавно FPV-дронами прикордонники знищили три російські позиції на Запорізькому напрямку.

Відео оприлюднила пресслужба Державної прикордонної служби України у середу, 19 червня.

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Прикордонникам вдалося ліквідувати кількох окупантів

На відео видно, наскільки влучно бійці б’ють по ворожих позиціях. Окрім того, оборонцям вдалося знищити кількох загарбників.

"Наші дронарі продемонстрували унікальну влучність і довели, що окупантам від них не сховатися", — кажуть в ДПСУ.

Нагадаємо, на Харківщині українські війська продовжують оборонну операцію та ліквідовують військовий персонал та техніку противника. Нещодавно прикордонники знищили ворожу піхоту на Вовчанському напрямку.

Як відомо, українські прикордонники активно використовують FPV-дрони у війні проти російських окупантів. Вони показали підготовчий етап бойового вильоту.

Раніше у Головному управління розвідки Міноборони України показали ефектну роботу легіонерів у Донецькій області. Вони відбивали атаку російських окупантів під Часовим Яром.

Запорізька область
захисники
війна в Україні
прикордонники
дрони
російські війська
окупанти
ЗСУ

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