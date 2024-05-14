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Пограничники получили 50 микроавтобусов от MK Foundation — репортаж Новини.LIVE

14 мая 2024 21:33
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Пограничники получили 50 микроавтобусов от MK Foundation — репортаж Новини.LIVE
Грузовик, переданный ГПСУ от MK Foundation. Фото: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Украинская благотворительная организация MK Foundation передала 50 автомобилей и один грузовик работникам Госпогранслужбы Украины. В скором времени машины будут выполнять поставленные задачи.

На месте происшествий побывал корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн.

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По словам директора БО Александра Осоки, машины получит 11 пограничный отряд в честь как Дня Пограничника, так и второй годовщины основания MK Foundation.

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Александр Осока. Источник: скриншот

"Пограничникам по состоянию на сегодняшний день мы уже передали 213 машин: как карет скорой помощи и реанимобилей, так и микроавтобусов", — говорит волонтер.

Сами пограничники говорят, что автомобили на фронте очень нужны как в логистике, так и для выполнения боевых задач.

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Петр Хаврич. Источник: скриншот

"Эта техника будет работать в логистике, подвозить имущество, кое-что мы переделаем под передвижные мастерские, а остальные будут выполнять боевые задания", — рассказывает полковник ГПСУ Петр Хаврич и добавляет, что пограничники рассчитывают на дальнейшее сотрудничество с MK Foundation.

С момента основания MK Foundation передала пособия на почти 700 млн грн. Волонтеры БО не собирают донаты, а существуют благодаря бенефициару. Также организация сотрудничает с киберспортивной компанией NAVI и украинской студией GSC Game World — авторами боевика "S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля".

Пограничники получили 50 микроавтобусов от MK Foundation — репортаж Новини.LIVE - фото 3
Пограничник за рулем автомобиля от БО. Источник: скриншот

Напомним, ранее фонд "Повернись живим" обеспечит ПВО ВСУ шестью комплексными аппаратными связями, благодаря 39 миллионам гривен вклада Группы "Нафтогаз".

Также украинские силы спецопераций уже получили 26 новых 120-мм минометов общей стоимостью 26 миллионов гривен.

Украина
пограничники
благотворительность
автомобиль
помощь военным
война в Украине
ГПСУ

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