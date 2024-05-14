Прикордонники отримали 50 мікроавтобусів від MK Foundation — репортаж Новини.LIVE

Вантажівка, яку передали ДПСУ від MK Foundation. Фото: Новини.LIVE

Українська благодійна організація MK Foundation передала 50 автомобілів та одну вантажівку працівникам Держприкордонслужби України. Незабаром машини будуть виконувати поставлені завдання.

На місці подій побував кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн.

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За словами директора БО Олександра Осоки, машини отримає 11 прикордонний загін на честь як Дня Прикордонника, так і другої річниці заснування MK Foundation.

Олександр Осока. Джерело: скриншот

"Прикордонникам станом на сьогодні ми вже передали 213 машин: як карет швидкої допомоги й реанімобілів, так і мікроавтобусів", — каже волонтер.

Самі прикордонники кажуть, що автівки на фронті дуже потрібні, як в логістиці, так і для виконання бойових завдань.

Петро Хаврич. Джерело: скриншот

"Ця техніка буде працювати в логістиці, підвозити майно, дещо ми переробимо під пересувні майстерні, а решта виконуватиме бойові завдання", — розповідає полковник ДПСУ Петро Хаврич і додає, що прикордонники розраховують на подальшу співпрацю з MK Foundation.

З моменту заснування MK Foundation передала допомоги на майже 700 млн грн. Волонтери БО не збирають донатів, а існують завдяки бенефіціару. Також організація співпрацює з кіберспортивною компанією NAVI та українською студією GSC Game World — авторами бойовика "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля".

Прикордонник за кермом автівки від БО. Джерело: скриншот

Нагадаємо, раніше фонд "Повернись живим" забезпечить ППО ЗСУ шістьма комплексними апаратними зв’язку, завдяки 39 мільйонам гривень внеску Групи "Нафтогаз".

Також українські сили спецоперацій вже отримали 26 нових 120-мм мінометів, загальною вартістю у 26 мільйонів гривень.