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Прикордонники отримали 50 мікроавтобусів від MK Foundation — репортаж Новини.LIVE

14 травня 2024 21:33
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Прикордонники отримали 50 мікроавтобусів від MK Foundation — репортаж Новини.LIVE
Вантажівка, яку передали ДПСУ від MK Foundation. Фото: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Українська благодійна організація MK Foundation передала 50 автомобілів та одну вантажівку працівникам Держприкордонслужби України. Незабаром машини будуть виконувати поставлені завдання.

На місці подій побував кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн.

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За словами директора БО Олександра Осоки, машини отримає 11 прикордонний загін на честь як Дня Прикордонника, так і другої річниці заснування MK Foundation. 

дпсу машини
Олександр Осока. Джерело: скриншот

"Прикордонникам станом на сьогодні ми вже передали 213 машин: як карет швидкої допомоги й реанімобілів, так і мікроавтобусів", — каже волонтер.

Самі прикордонники кажуть, що автівки на фронті дуже потрібні, як в логістиці, так і для виконання бойових завдань.

дпсу отримали машини
Петро Хаврич. Джерело: скриншот

"Ця техніка буде працювати в логістиці, підвозити майно, дещо ми переробимо під пересувні майстерні, а решта виконуватиме бойові завдання", — розповідає полковник ДПСУ Петро Хаврич і додає, що прикордонники розраховують на подальшу співпрацю з MK Foundation.

З моменту заснування MK Foundation передала допомоги на майже 700 млн грн. Волонтери БО не збирають донатів, а існують завдяки бенефіціару. Також організація співпрацює з кіберспортивною компанією NAVI та українською студією GSC Game World — авторами бойовика "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля".

Прикордонники отримали 50 мікроавтобусів від MK Foundation — репортаж Новини.LIVE - фото 3
Прикордонник за кермом автівки від БО. Джерело: скриншот

Нагадаємо, раніше фонд "Повернись живим" забезпечить ППО ЗСУ шістьма комплексними апаратними зв’язку, завдяки 39 мільйонам гривень внеску Групи "Нафтогаз". 

Також українські сили спецоперацій вже отримали 26 нових 120-мм мінометів, загальною вартістю у 26 мільйонів гривень.

Україна
прикордонники
благодійність
автомобіль
допомога військовим
війна в Україні
ДПСУ

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