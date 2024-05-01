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Бійці ССО отримали 26 мінометів калібру 120 мм від "Повернись живим"

1 травня 2024 16:59
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Бійці ССО отримали 26 мінометів калібру 120 мм від "Повернись живим"
Військові біля мінометів. Фото: "Повернись живим"
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим" передав 26 нових українських мінометів калібру 120 мм операторам командування Сил спеціальних операцій ЗС України. Загальна їхня вартість становить 26 млн гривень.

Про це повідомили у Фонді "Повернись живим" у середу, 1 травня.

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Боєць ССО біля міномета. Фото: "Повернись живим"

Бійці ССО отримали міномети

Групи спеціального призначення та вогневої підтримки застосовуватимуть міномети для знищення противника та прикриття роботи бойових груп ССО в операційних районах.

"Ми вдячні людям, завдяки яким зростає вогнева міць ССО — це стосується як наших добрих друзів із "Повернись живим", так і небайдужих громадян, чиї внески зробили можливим втілення такого масштабного проєкту. У нас достатньо підготовлених і досвідчених фахівців у бойових підрозділах, які з дня на день стануть до роботи з цією новою зброєю", — відзначив командувач Сил спеціальних операцій полковник Сергій Лупанчук.

"Війна вимагає зброї. 120-мм та 82-мм міномети — друга пріоритетна потреба у Силах оборони після нових пікапів, з якою звертаються військові до "Повернись живим". Торік у серпні Фонд придбав 100 нових мінометів із загальних надходжень на рахунки. Зараз забезпечуємо великі обʼєми потреб у війську — як насичуючи окремі підрозділи, так і закриваючи критичні потреби на полі бою", — говорить директор "Повернись живим" Тарас Чмут.

міномети, передані фондом повернись жимим
Міномети, передані Фондом "Повернись живим". Фото: "Повернись живим"
солдат біля міномету
Військовий біля міномету. Фото: "Повернись живим"

Кому ще передали міномети

Раніше Фонд передав шість мінометів 35 та 36 бригадам Морської піхоти. 32 міномети із партії отримали спецпризначенці ГУР МО, сім мінометів — 95 окрема десантно-штурмова бригада ЗСУ. Три одиниці Фонд передав для 140 окремого розвідувального батальйону Морської піхоти, також два міномети — для 58 окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського.

120-мм міномети працюють на відстані до 7 кілометрів і можуть ефективно подавити вогнем або прикрити наших захисників при виконанні спеціальних задач.

Нагадаємо, нещодавно Фонд завершив реалізацію проєкту "Довгі РУКи ТрО". Усі 31 бригада Сил територіальної оборони ЗСУ отримали розвідувально-ударні комплекси зі 120-мм мінометами. Загальна вартість переданого війську за проєктом майна становить понад 338 млн грн. Крім 186 мінометів, військо отримало також нові пікапи, засоби розвідки, цілевказання, коригування і підтвердження результатів.

війна
зброя
ЗСУ
Україна
ССО
військовослужбовці

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