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Бойцы ССО получили 26 минометов калибра 120 мм от "Повернись живим"

1 мая 2024 16:59
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Бойцы ССО получили 26 минометов калибра 120 мм от "Повернись живим"
Военные около минометов. Фото: "Повернись живим"
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Фонд компетентной помощи армии "Повернись живим" передал 26 новых украинских минометов калибра 120 мм операторам командования Сил специальных операций ВС Украины. Общая их стоимость составляет 26 млн гривен.

Об этом сообщили в Фонде "Повернись живим" в среду, 1 мая.

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Боец ССО около миномета. Фото: "Повернись живим"

Бойцы ССО получили минометы

Группы специального назначения и огневой поддержки будут применять минометы для уничтожения противника и прикрытия боевых групп ССО в операционных районах.

"Мы благодарны людям, благодаря которым растет огневая мощь ССО это касается как наших добрых друзей из "Повернись живим", так и неравнодушных граждан, чьи взносы сделали возможным воплощение такого масштабного проекта. У нас достаточно подготовленных и опытных специалистов в боевых подразделениях, которые со дня на день приступят к работе с этим новым оружием", — отметил командующий Сил специальных операций полковник Сергей Лупанчук.

"Война требует оружия. 120-мм и 82-мм минометы — вторая приоритетная потребность в Силах обороны после новых пикапов, с которой обращаются военные к "Повернись живим". В августе прошлого года Фонд приобрел 100 новых минометов из общих поступлений на счета. Сейчас обеспечиваем большие объемы потребностей в армии — как насыщая отдельные подразделения, так и закрывая критические потребности на поле боя", — говорит директор "Повернись живим" Тарас Чмут.

минометы, переданные фондом вернись жимым
Минометы, переданные фондом "Повернись живим". Фото: "Повернись живим"
солдат у миномета
Военный возле миномета. Фото: "Повернись живим"

Кому еще передали минометы

Ранее Фонд передал шесть минометов 35 и 36 бригад Морской пехоты. 32 миномета из партии получили спецподразделения ГУР МО, семь минометов — 95 отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ. Три единицы Фонд передал для 140 отдельного разведывательного батальона Морской пехоты, также два миномета — для 58 отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского.

120-мм минометы работают на расстоянии до 7 км и могут эффективно подавить огнем или прикрыть наших защитников при выполнении специальных задач.

Напомним, недавно Фонд завершил реализацию проекта "Длинные РУКи ТрО". Все 31 бригада Сил территориальной обороны ВСУ получили разведывательно-ударные комплексы со 120-мм минометами. Общая стоимость переданного войску по проекту имущества составляет более 338 млн. грн. Кроме 186 минометов, войско получило также новые пикапы, средства разведки, целеуказание, корректировку и подтверждение результатов.

война
оружие
ВСУ
Украина
ССО
военнослужащие

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