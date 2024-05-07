Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Президент Молдовы рассказала, почему никогда не встречалась с Путиным arrow

Президент Молдовы рассказала, почему никогда не встречалась с Путиным

7 мая 2024 14:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Президент Молдовы рассказала, почему никогда не встречалась с Путиным
Президент Молдовы Майя Санду. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Молдовы Майя Санду за все свои годы лидерства ни разу не встречалась с российским диктатором Владимиром Путиным. По ее словам, это никогда не обсуждалось.

Об этом Майя Санду рассказала в интервью российскому журналисту Юрию Дудю во вторник, 7 мая.

Читайте также:

Встреча с Путиным

Санду объяснила, что не встречалась с российским диктатором, потому что не было тем для обсуждений.

"Мы обсуждали разные вещи по нашим вопросам, но никогда не доходили говорить о встрече. Я не обсуждала с ним, были вопросы, которые обсуждались на уровне правительств", — отметила она.

Президент подчеркнула, что Путин начал войну в Украине и именно он может ее закончить.

Напомним, Санду вспомнила, как вела себя в день полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года. Она также ответила, что сделала бы на месте украинского лидера Владимира Зеленского.

Также президент Молдовы рассказала о подготовке "вагнеровцами" переворота в ее стране. По ее словам, это действительно хотели сделать.

россия
Молдова
владимир путин
президент
Майя Санду

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

3 мая 2024

00:16Обещал изготовить снаряды на заводе "Артем" — иностранец украл 255 млн гривен

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень