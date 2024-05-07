Президент Молдовы рассказала, почему никогда не встречалась с Путиным

Президент Молдовы Майя Санду. Фото: скриншот с видео

Президент Молдовы Майя Санду за все свои годы лидерства ни разу не встречалась с российским диктатором Владимиром Путиным. По ее словам, это никогда не обсуждалось.

Об этом Майя Санду рассказала в интервью российскому журналисту Юрию Дудю во вторник, 7 мая.

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Встреча с Путиным

Санду объяснила, что не встречалась с российским диктатором, потому что не было тем для обсуждений.

"Мы обсуждали разные вещи по нашим вопросам, но никогда не доходили говорить о встрече. Я не обсуждала с ним, были вопросы, которые обсуждались на уровне правительств", — отметила она.

Президент подчеркнула, что Путин начал войну в Украине и именно он может ее закончить.

Напомним, Санду вспомнила, как вела себя в день полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года. Она также ответила, что сделала бы на месте украинского лидера Владимира Зеленского.

Также президент Молдовы рассказала о подготовке "вагнеровцами" переворота в ее стране. По ее словам, это действительно хотели сделать.