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Президентка Молдови розповіла, чому ніколи не зустрічалася з Путіним

7 травня 2024 14:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Президентка Молдови розповіла, чому ніколи не зустрічалася з Путіним
Президентка Молдови Мая Санду. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президентка Молдови Мая Санду за всі свої роки лідерства жодного разу не зустрічалася з російським диктатором Володимиром Путіним. За її словами, це ніколи не обговорювалося.

Про це Мая Санду розповіла в інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю у вівторок, 7 травня.

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Санду пояснила, що не зустрічалася з російським диктатором, адже не було тем для обговорень.

"Ми обговорювали різні речі з наших питань, але ніколи не доходили говорити про зустріч. Я не обговорювала з ним, були питання, які обговорювалися на рівні урядів", — зазначила вона.

Президента наголосила, що Путін почав війну в Україні та саме він може її закінчити.

Нагадаємо, Санду пригадала, як поводила себе в день повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року. Вона також відповіла, що б зробила на місці українського лідера Володимира Зеленського.

Також президентка Молдови розповіла про підготовку "вагнерівцями" перевороту в її країні. За її словами, це справді хотіли зробити.

росія
Молдова
володимир путін
президент
Мая Санду

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