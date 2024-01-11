Президент Эквадора заявил, что страна находится в состоянии войны с террористами

Президент Эквадора Даниэль Нобоа. Фото: REUTERS/Karen Toro

Эквадор находится в состоянии войны с террористическими преступными группировками, связанными с торговлей наркотиками. В стране действуют около 20 тыс. членов преступных группировок.

Об этом заявил президент Эквадора Даниэль Нобоа, передает Синьхуа.

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Борьба с преступниками в Эквадоре

"Мы фактически находимся в немеждународном вооруженном конфликте. Мы боремся за национальный мир. Мы также боремся против террористических группировок, которые сегодня насчитывают более 20 тыс. человек", — сказал Нобоа.

Издание отмечает, что правительство Эквадора 9 января признало членов 22 преступных организаций "террористами" в исполнительном распоряжении, которое объявляет состояние "внутреннего вооруженного конфликта", что позволяет разворачивать вооруженные силы для борьбы с бандами.

"Когда они — террористы, а мы живем в условиях войны, применяются другие законы. Международное гуманитарное право также действует", — сказал лидер страны.

Что происходит в Эквадоре

Вчера, 10 января, в Эквадоре объявили чрезвычайное положение на 60 дней. Его ввели из-за бегства из тюрьмы лидера преступной группировки "Лос Чонерос" Массияса Уильямара по кличке Фито. Правонарушители подозреваются в убийстве кандидата в президенты страны.

В эквадорской полиции рассказали, что отсутствие Фито в камере было замечено в воскресенье, 7 января. Его искали по всему крылу тюрьмы, но не нашли. Пока неизвестно, сбежал ли лидер "Лос Чонерос" или скрывается на территории большого тюремного комплекса. Его ищут сотни полицейских.

После этого беспорядки начались во многих тюрьмах по всему Эквадору. В заложники были захвачены более 130 тюремных охранников и сотрудников.

Незадолго вооруженные преступники во время прямого эфира ворвались в студию общественного телеканала в Эквадоре и взяли работников в заложники. Местные власти заявляют о серии нападений по всей стране с использованием взрывчатки и похищения людей.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины из-за бунта в Эквадоре призвало украинцев воздержаться от поездок в эту страну. Также советы по дальнейшему пребыванию на этой территории получили наши сограждане, которые уже находятся на этой территории.