Українцям радять утриматися від поїздок в Еквадор — МЗС назвало причину
Міністерство закордонних справ України через бунт в Еквадорі закликало українців утриматися від поїздок до цієї країни. Також поради щодо подальшого перебування на цій території отримали ті наші співгромадяни, які вже перебувають на цій території.
Про це повідомили в МЗС України.
Українцям не варто їхати в Еквадор
"У зв’язку із погіршенням безпекової ситуації в Республіці Еквадор МЗС України рекомендує українським громадянам утриматися від будь-яких поїздок до цієї країни до стабілізації безпекової ситуації", — йдеться в заяві.
Тим українцям, які вже перебувають на території Еквадору, у МЗС рекомендують:
- не перебувати в місцях масового скупчення людей, не брати участі в мітингах чи протестах;
- дотримуватися заходів безпеки, виконувати законні вимоги правоохоронних органів, відстежувати повідомлення місцевих органів влади про подальший розвиток ситуації;
- не залишати свого місця проживання без крайньої необхідності;
- завжди мати при собі документи, які посвідчують особу.
Раніше ми повідомляли, що у столиці Греції Афінах біля будівлі грецької залізничної компанії Hellenic Train відбулися сутички між демонстрантами та поліцією. Напередодні у залізничній аварії на півночі країни загинули 57 людей.
Нагадуємо, що Росія влаштовує напругу навколо Молдови та невизнаного Придністров'я, переслідуючи дві цілі. Перша з них — це відвернути увагу від війни в Україні, друга — продемонструвати якусь "перемогу" для російського народу.
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