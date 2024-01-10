Українцям радять утриматися від поїздок в Еквадор — МЗС назвало причину

Безлади в Еквадорі. Фото: Reuters

Міністерство закордонних справ України через бунт в Еквадорі закликало українців утриматися від поїздок до цієї країни. Також поради щодо подальшого перебування на цій території отримали ті наші співгромадяни, які вже перебувають на цій території.

Про це повідомили в МЗС України.

Читайте також:

Українцям не варто їхати в Еквадор

"У зв’язку із погіршенням безпекової ситуації в Республіці Еквадор МЗС України рекомендує українським громадянам утриматися від будь-яких поїздок до цієї країни до стабілізації безпекової ситуації", — йдеться в заяві.

Тим українцям, які вже перебувають на території Еквадору, у МЗС рекомендують:

не перебувати в місцях масового скупчення людей, не брати участі в мітингах чи протестах;

дотримуватися заходів безпеки, виконувати законні вимоги правоохоронних органів, відстежувати повідомлення місцевих органів влади про подальший розвиток ситуації;

не залишати свого місця проживання без крайньої необхідності;

завжди мати при собі документи, які посвідчують особу.

Раніше ми повідомляли, що у столиці Греції Афінах біля будівлі грецької залізничної компанії Hellenic Train відбулися сутички між демонстрантами та поліцією. Напередодні у залізничній аварії на півночі країни загинули 57 людей.

Нагадуємо, що Росія влаштовує напругу навколо Молдови та невизнаного Придністров'я, переслідуючи дві цілі. Перша з них — це відвернути увагу від війни в Україні, друга — продемонструвати якусь "перемогу" для російського народу.