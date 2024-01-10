Украинцам советуют воздержаться от поездок в Эквадор — МИД назвал причину
Министерство иностранных дел Украины из-за бунта в Эквадоре призвало украинцев воздержаться от поездок в эту страну. Также советы по дальнейшему пребыванию на этой территории получили наши сограждане, которые уже находятся на этой территории.
Об этом сообщили в МИД Украины.
Украинцам не стоит ехать в Эквадор
"В связи с ухудшением ситуации безопасности в Республике Эквадор МИД Украины рекомендует украинским гражданам воздержаться от любых поездок в эту страну до стабилизации ситуации безопасности", — говорится в заявлении.
Тем украинцам, которые уже находятся на территории Эквадора, в МИДе рекомендуют:
- не находиться в местах массового скопления людей, не участвовать в митингах или протестах;
- соблюдать меры безопасности, выполнять законные требования правоохранительных органов, отслеживать сообщения местных органов власти о дальнейшем развитии ситуации;
- не покидать свое местожительство без крайней необходимости;
- всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
Ранее мы сообщали, что в столице Греции Афинах у здания греческой железнодорожной компании Hellenic Train произошли столкновения между демонстрантами и полицией. Накануне в железнодорожной аварии на севере страны погибли 57 человек.
Напомним, что Россия устраивает напряжение вокруг Молдовы и непризнанного Приднестровья, преследуя две цели. Первая из них — это отвлечь внимание от войны в Украине, вторая — продемонстрировать некую "победу" для русского народа.
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