Президент Еквадору заявив, що країна перебуває у стані війни з терористами

Президент Еквадору Даніель Нобоа. Фото: REUTERS/Karen Toro

Еквадор перебуває у стані війни з терористичними злочинними угрупованнями, пов’язаними з торгівлею наркотиками. В країні діють близько 20 тис. членів злочинних угруповань.

Про це заявив президент Еквадору Даніель Нобоа, передає Сіньхуа.

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"Ми фактично перебуваємо у неміжнародному збройному конфлікті. Ми боремося за національний мир. Ми також боремося проти терористичних угруповань, які сьогодні налічують понад 20 тис. осіб", — сказав Нобоа.

Видання зазначає, що уряд Еквадору 9 січня визнав членів 22 злочинних організацій "терористами" у виконавчому розпорядженні, який оголошує стан "внутрішнього збройного конфлікту", що дозволяє розгортати збройні сили для боротьби з бандами.

"Коли вони — терористи, а ми живемо в умовах війни, застосовуються інші закони. Міжнародне гуманітарне право також діє", — сказав лідер країни.

Що відбувається в Еквадорі

Вчора, 10 січня, в Еквадорі оголосили надзвичайний стан на 60 днів. Його запровадили через втечу з в'язниці лідера злочинного угрупування "Лос Чонерос" Масіяса Вільямара по кличці Фіто. Правопорушників підозрюють у вбивстві кандидата в президенти країни.

В еквадорській поліції розповіли, що відсутність Фіто в камері помітили в неділю, 7 січня. Його шукали по всьому крилу в'язниці, однак не знайшли. Наразі невідомо, чи втік лідер "Лос Чонерос", чи ховається на території великого тюремного комплексу. Його шукають сотні поліцейських.

Після цього заворушення почалися в багатьох в’язницях по всьому Еквадору. В заручники було захоплено понад 130 тюремних охоронців і співробітників.

Незадовго озброєні злочинці під час прямого ефіру вдерлися до студії громадського телеканалу в Еквадорі та взяли працівників у заручники. Місцева влада заявляє про серію нападів по всій країні з використанням вибухівки та викраденням людей.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України через бунт в Еквадорі закликало українців утриматися від поїздок до цієї країни. Також поради щодо подальшого перебування на цій території отримали ті наші співгромадяни, які вже перебувають на цій території.