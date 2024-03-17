Президент Чехии заявил, что не может представить договор о прекращении войны между Украиной и РФ

Президент Чехии Петр Павел. Фото: AP

Президент Чехии Петр Павел заявил, что не может представить договоренность о прекращении войны между Украиной и Россией. По его словам, все предложения Москвы были практически диктатом.

Об этом сообщает Radio Prague International.

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Прекращение войны в Украине

"Все предложения России до сих пор были фактически диктатом. Кремль представил свой список условий, которые он как агрессор не имеет права выставлять", — отметил Павел.

По его словам, война против Украины закончится либо поражением одной из сторон, либо истощением и осознанием того, что никто не сможет полностью достичь своих целей.

Павел отметил, что может наступить момент, когда Киеву и Москве станет ясно, что продолжение войны означает только новые расходы, страдания и потери без надежды на успех.

Чешский президент подчеркнул, что может пройти еще много времени, прежде чем ситуация дойдет до такой точки, а убытки обеих стран уже очень весомы.

"Ситуация начинает негативно проявляться, в том числе и в России", — добавил Павел.

Напомним, советник премьер-министра Чехии по национальной безопасности Томаш Пояр ответил, когда будут отправлены боеприпасы, закупленные для Украины. По его словам, это может произойти уже в июне этого года.

Также президент Чехии Петр Павел заявил, что присутствие иностранных войск НАТО в Украине не будет нарушать никаких международных норм. Ведь, по его мнению, существует существенная разница между полноценным развертыванием войск и оказанием помощи.