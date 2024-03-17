Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Президент Чехии заявил, что не может представить договор о прекращении войны между Украиной и РФ arrow

Президент Чехии заявил, что не может представить договор о прекращении войны между Украиной и РФ

17 марта 2024 14:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Президент Чехии заявил, что не может представить договор о прекращении войны между Украиной и РФ
Президент Чехии Петр Павел. Фото: AP
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Чехии Петр Павел заявил, что не может представить договоренность о прекращении войны между Украиной и Россией. По его словам, все предложения Москвы были практически диктатом.

Об этом сообщает Radio Prague International.

Читайте также:

Прекращение войны в Украине

"Все предложения России до сих пор были фактически диктатом. Кремль представил свой список условий, которые он как агрессор не имеет права выставлять", — отметил Павел.

По его словам, война против Украины закончится либо поражением одной из сторон, либо истощением и осознанием того, что никто не сможет полностью достичь своих целей.

Павел отметил, что может наступить момент, когда Киеву и Москве станет ясно, что продолжение войны означает только новые расходы, страдания и потери без надежды на успех.

Чешский президент подчеркнул, что может пройти еще много времени, прежде чем ситуация дойдет до такой точки, а убытки обеих стран уже очень весомы.

"Ситуация начинает негативно проявляться, в том числе и в России", — добавил Павел.

Напомним, советник премьер-министра Чехии по национальной безопасности Томаш Пояр ответил, когда будут отправлены боеприпасы, закупленные для Украины. По его словам, это может произойти уже в июне этого года.

Также президент Чехии Петр Павел заявил, что присутствие иностранных войск НАТО в Украине не будет нарушать никаких международных норм. Ведь, по его мнению, существует существенная разница между полноценным развертыванием войск и оказанием помощи.

россия
война
Чехия
Украина
президент

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство