Президент Чехії заявив, що не може уявити домовленість про припинення війни між Україною та РФ

Президент Чехії Петр Павел. Фото: AP

Президент Чехії Петр Павел заявив, що не може уявити домовленість про припинення війни між Україною та Росією. За його словами, усі пропозиції Москви були фактично диктатом.

Про це повідомляє Radio Prague International.

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Припинення війни в Україні

"Усі пропозиції Росії досі були фактично диктатом. Кремль представив свій список умов, які він як агресор не має права виставляти", — зазначив Павел.

За його словами, війна в Україні закінчиться або поразкою однієї зі сторін, або виснаженням і усвідомленням того, що ніхто не зможе повністю досягти своїх цілей.

Павел зазначив, що може настати момент, коли Києву та Москві стане зрозуміло, що продовження війни означає лише нові витрати, страждання і втрати без надії на успіх.

Чеський президент наголосив, що може минути ще багато часу, перш ніж ситуація дійде до такої точки, а збитки обох країн уже дуже вагомі.

"Ситуація починає негативно проявлятися, зокрема і в Росії", — додав Павел.

Нагадаємо, радник прем'єр-міністра Чехії з питань національної безпеки Томаш Пояр відповів, коли будуть відправлені боєприпаси, закуплені для України. За його словами, це може статися вже у червні цього року.

Також президент Чехії Петр Павел заявив, що присутність іноземних військ НАТО в Україні не порушуватиме жодних міжнародних норм. Адже, на його думку, існує суттєва різниця між повноцінним розгортанням військ та наданням допомоги.