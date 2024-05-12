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Предмет "Захист України" ожидают глобальные изменения — подробности

12 мая 2024 06:26
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Захист України ждут большие изменения: подробности
Тактическая медицина. Фото: АрмияИнформ
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

По всей вероятности, на этой неделе Верховная Рада проголосует во втором чтении за изменения в школьный предмет "Захист України". Следовательно, новые изменения введут уже с начала нового учебного года в сентябре 2024-го.

Об этом Новини.LIVE рассказал член Комитета ВР Украины по вопросам образования, науки и инноваций Роман Грищук.

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"Изменится содержание предмета. В результате мы видим, что нужно изучать в школе, а что нет. Например, строевая подготовка не так важна, как понимание навыков новых технологий. Также и парни, и девушки будут изучать данный предмет на одном уровне. Ведь собственная безопасность, например, минная или домедицинская помощь — одинаковы для всех", — уточнил депутат.

Второй аспект, по его словам, будет касаться обновления материально-технической базы и переподготовки преподавателей для повышения качества преподавания.

"Нельзя рассказывать о домедицинской помощи и как пользоваться турникетом, если у тебя его нет. И третья составляющая — нормативная. Мы приняли закон в первом чтении, который разблокирует возможность для женщин преподавать этот предмет. Потому что некоторыми постановлениями это запрещено", — подытожил нардеп.

Напомним, порядок предоставления консульских услуг для студентов, находящихся за рубежом, является компетенцией Министерства иностранных дел, а не Министерства образования.

Верховная Рада
война
школа

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