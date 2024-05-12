Захист України чекають великі зміни: подробиці

Тактична медицина. Фото: АрміяІнформ

Цілком ймовірно, що цього тижня Верховна Рада проголосує у другому читанні за зміни до шкільного предмету "Захист України". Відтак нові зміни запровадять вже із початку нового навчального року у вересні 2024-го.

Про це Новини.LIVE розповів член Комітету ВР України з питань освіти, науки та інновацій Роман Грищук.

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"Зміниться зміст предмету. Через війну ми бачимо, що потрібно вивчати у школі, а що ні. Наприклад, стройова підготовка не так важлива, як розуміння навичок нових технологій. Також хлопці та дівчата будуть вивчати даний предмет на одному рівні. Адже власна безпека, наприклад, мінна або домедична допомога — однакові для всіх", — уточнив депутат.

Другий аспект, за його словами, стосуватиметься оновлення матеріально-технічної бази і перепідготовки викладачів, аби підвищити якість викладання.

"Не можна розповідати про домедичну допомогу і як користуватися турнікетом, якщо у тебе його немає. І третя складова — нормативна. Ми прийняли закон у першому читанні про захист України, який розблокує можливість для жінок викладати цей предмет. Бо деякими постановами це заборонено", — підсумував нардеп.

Нагадаємо, порядок надання консульських послуг для студентів, які наразі перебувають за кордоном, є компетенцією Міністерства закордонних справ, а не Міністерства освіти.