Работники горсовета без разрешения провели обследование домохозяйства — что заявили в суде

Верховный суд Украины. Фото: court.investigator.org.ua

Сотрудники городского совета без разрешения вошли во двор и обследовали домохозяйство. Однако в Верховном суде заявили, что это нарушение неприкосновенности жилья.

К такому выводу пришел Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда при рассмотрении кассационной жалобы стороны защиты по делу от 12 марта 2024 года по делу № 722/151/20 (производство № 51-71км22).

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Незаконное обследование домохозяйства

Уголовная ответственность за незаконное проникновение в жилище или другое владение лица, предусмотренного в статье 162 Уголовного кодекса Украины, является одной из законодательных гарантий защиты прав человека, определенных в статье 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также в статье 30 Конституции Украины.

Факт противоправного владения лицом жилым помещением или земельным участком, даже если они имеют другого владельца, не дает права никому, включая должностных лиц, входить и осматривать эти объекты без разрешения фактического владельца за пределами установленных законом процедур. Уголовно-правовая защита неприкосновенности жилья или иного владения лица направлена на защиту также права человека на уважение его частной и семейной жизни, что неразрывно связано с этими объектами. Вследствие этого статья 162 Уголовного кодекса Украины может применяться даже в случаях, когда проникновение не влияет на право собственности или иное право владения, и даже в случае, когда противоправное вторжение осуществляется собственником имущества.

В этом деле местный суд осудил четырех должностных лиц за незаконное проникновение во владение потерпевшего, усадьбы, где они провели осмотр земельного участка путем снятия заградительной сетки через соседний двор, согласно части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Украины. Однако апелляционный суд изменил решение первой инстанции и освободил осужденных от наказания в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

В своей кассационной жалобе сторона защиты отметила, среди прочего, об отсутствии у виновных умысла на незаконное проникновение во владение потерпевшего и объективной стороны преступления в их действиях. Это обосновывается тем, что земельный участок потерпевшего находится на территории прибрежной защитной полосы, относится к землям водного фонда, и был передан потерпевшему в собственность путем нарушения законодательства.

ККС ВС указал, что юридические основания, на которых жилье или иное владение принадлежит лицу, законность или незаконность обретения потерпевшим права на них не влияют на юридическую квалификацию действий, заключавшихся в произвольном проникновении и осмотре такого владения, по ст. 162 УК Украины.

Это преступление касается любого жилья или другого имущества, которое фактически находится во владении и пользовании потерпевшего, независимо от возможных споров или споров относительно собственности. Факт наличия споров не влияет на то, что объект принадлежит потерпевшему и находится в его пользовании.

Суды установили, что на время совершения лицами инкриминируемых им действий земельные участки, переданные в собственность потерпевшему, не были отнесены к категории земель водного фонда в установленном законом порядке.

Кроме того, перед тем как спорные земельные участки, которые ранее принадлежали к коммунальной собственности и были под управлением городского совета, были переданы в частную собственность потерпевшему, этот орган местного самоуправления установил их назначение как "строительство и эксплуатация жилых домов, хозяйственных сооружений и построек" и "ведение личного сельского хозяйства" и включил их в категории земель жилой и общественной застройки и сельскохозяйственного назначения.

С учетом вышеупомянутого, установленный судом факт предоставления земельного участка потерпевшему в собственность с нарушением специальных норм земельного и экологического законодательства не имел последствий по предоставлению легального статуса нарушения неприкосновенности частного владения должностными лицами городского совета в форме ретроспективных правовых последствий.

Напомним, Радеховский районный суд Львовской области рассмотрел дело в отношении начальника местного территориального центра комплектования, мобилизовавшего на военную службу забронированного работника компании "Галичина". Его признали виновным в превышении полномочий. Полковник оштрафован на 17 тысяч гривен.

Также Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему руководителю Департамента хозяйственного обеспечения Службы безопасности Украины, которого разоблачили на сделках с топливом. Он похитил 26 миллионов гривен.