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Познакомились в соцсети — венгр пытался вывезти украинку в секс-рабство в Камбоджу

19 марта 2024 15:00
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Познакомились в соцсети — венгр пытался вывезти украинку в секс-рабство в Камбоджу
Момент задержания фигуранта. Фото: скриншот с видео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Гражданин Венгрии пытался вывезти 27-летнюю украинку за границу для сексуальной эксплуатации. Известно, что фигурант познакомился с жертвой в социальных сетях и, воспользовавшись ее затруднительным положением, склонил к работе в борделях.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

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Как задержали злоумышленника

"Во время переправки 27-летней украинки за границу пограничники совместно с сотрудниками Нацполиции задержали гражданина Венгрии. Иностранец намеревался вылететь со своей жертвой в Королевство Камбоджи", — сказали в ГПСУ, говоря об обнаружении преступника.

Пограничникам удалось установить, что фигурант познакомился с девушкой в социальных сетях. Пользуясь ее затруднительным положением, склонил к работе в борделях.

В ходе обысков у фигуранта изъяли денежные средства, банковские карты, черновые записи и автомобиль.

Иностранцу сообщили о подозрении, следственные действия продолжаются.

Напомним, на границе задержали уклониста, предоставившего фальшивые документы о трех женах и троих детях.

Кроме того, сотрудники ГНСУ в реке Тиса обнаружили тело мужчины. Погибшим оказался 33-летний житель Харькова.

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