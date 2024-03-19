Познакомились в соцсети — венгр пытался вывезти украинку в секс-рабство в Камбоджу
Гражданин Венгрии пытался вывезти 27-летнюю украинку за границу для сексуальной эксплуатации. Известно, что фигурант познакомился с жертвой в социальных сетях и, воспользовавшись ее затруднительным положением, склонил к работе в борделях.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.
Как задержали злоумышленника
"Во время переправки 27-летней украинки за границу пограничники совместно с сотрудниками Нацполиции задержали гражданина Венгрии. Иностранец намеревался вылететь со своей жертвой в Королевство Камбоджи", — сказали в ГПСУ, говоря об обнаружении преступника.
Пограничникам удалось установить, что фигурант познакомился с девушкой в социальных сетях. Пользуясь ее затруднительным положением, склонил к работе в борделях.
В ходе обысков у фигуранта изъяли денежные средства, банковские карты, черновые записи и автомобиль.
Иностранцу сообщили о подозрении, следственные действия продолжаются.
Напомним, на границе задержали уклониста, предоставившего фальшивые документы о трех женах и троих детях.
Кроме того, сотрудники ГНСУ в реке Тиса обнаружили тело мужчины. Погибшим оказался 33-летний житель Харькова.
Читайте Новини.LIVE!