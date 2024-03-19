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Познайомились в соцмережі — угорець намагався вивезти українку в секс-рабство до Камбоджі

19 березня 2024 15:00
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Познайомились в соцмережі — угорець намагався вивезти українку в секс-рабство до Камбоджі
Момент затримання фігуранта. Фото: скриншот з відео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Громадянин Угорщини намагався вивезти 27-річну українку за кордон для сексуальної експлуатації. Відомо, що фігурант познайомився з жертвою у соціальних мережах та, скориставшись її скрутним становищем, схилив до роботи у борделях.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі. 

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"Під час переправлення 27-річної українки за кордон прикордонники спільно зі співробітниками Нацполіції затримали громадянина Угорщини. Іноземець мав намір вилетіти зі своєю жертвою до Королівства Камбоджі", — сказали у ДПСУ, говорячи про виявлення злочинця. 

Прикордонникам вдалося встановити, що фігурант познайомився з дівчиною у соціальних мережах. Користуючись її скрутним становищем, схилив до роботи в борделях.

У ході обшуків у фігуранта вилучили  грошові кошти, банківські картки, чорнові записи та автомобіль.

Іноземцю повідомили про підозру, слідчі дії тривають. 

Нагадаємо, на кордоні затримали ухилянта, який надав фальшиві документи про трьох дружин та трьох дітей.

Крім того, співробітники ДПСУ у річці Тиса виявили тіло чоловіка. Загиблим виявився 33-річний житель Харкова.

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