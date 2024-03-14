Пожар в доме в Белгородской области — власти заявили, что сдетонировали БпЛА
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в селе Прохоровка упали и сдетонировали два беспилотника. В результате этого загорелась кровля дома, еще одно жилье повреждено обломками.
Об этом Вячеслав Гладков сообщил в Telegram в четверг, 14 марта.
Последствия взрыва беспилотников в Белгородской области
"В результате первого взрыва вспыхнула кровля частного дома, также выбиты окна и иссечен фасад. Пострадавших нет, в доме никто не жил", — отметил губернатор.
По его словам, второй беспилотник взорвался рядом, из-за чего повредил соседний частный жилой дом — обломки посекли фасад и забор.
Гладков добавил, что в настоящее время нет пострадавших, а на местах работают оперативные службы.
Напомним, что в российской Белгородской области были слышны взрывы в ночь на четверг, 14 марта. Якобы работала противовоздушная оборона.
Также мы писали, что в ночь на среду, 13 марта, Гладков жаловался на атаку беспилотников в Белгородской области. В результате возник пожар, также были проблемы с газоснабжением и электричеством.
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