Пожар в доме в Белгородской области — власти заявили, что сдетонировали БпЛА

Сотрудники МЧС тушат пожар. Фото: МЧС РФ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в селе Прохоровка упали и сдетонировали два беспилотника. В результате этого загорелась кровля дома, еще одно жилье повреждено обломками.

Об этом Вячеслав Гладков сообщил в Telegram в четверг, 14 марта.

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"В результате первого взрыва вспыхнула кровля частного дома, также выбиты окна и иссечен фасад. Пострадавших нет, в доме никто не жил", — отметил губернатор.

По его словам, второй беспилотник взорвался рядом, из-за чего повредил соседний частный жилой дом — обломки посекли фасад и забор.

Гладков добавил, что в настоящее время нет пострадавших, а на местах работают оперативные службы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Напомним, что в российской Белгородской области были слышны взрывы в ночь на четверг, 14 марта. Якобы работала противовоздушная оборона.

Также мы писали, что в ночь на среду, 13 марта, Гладков жаловался на атаку беспилотников в Белгородской области. В результате возник пожар, также были проблемы с газоснабжением и электричеством.